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Комаровский поведал, как не подцепить опасный вирус через деньги

30 мая 2020, 19:29

Известный педиатр рассказал о том, что нужно придерживаться четких правила во время контакта с деньгами.

Комаровский
Комаровский рассказал об опасности денег во время пандемии / Скриншот

Известный врач Евгений Комаровский, который ранее рассказал об эффективности антисептика, на этот раз поведал, как не заразиться коронавирусом тем, кто работает с деньгами.

В первую очередь, речь идет о работниках офисов, банков, почт, магазинов, аптек и т.д.

Комаровский советует увеличить расстояние между собой и покупателем (клиентом). Например, перед окошком выдачи можно поставить какой-то дополнительный стол, чтобы расстояние между продавцом и покупателем было минимум два метра.

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Также деньги и карточки могут быть источником инфекции, поэтому нужно иметь под рукой дезинфицирующие салфетки и санитайзеры для мытья рук, а также по возможности почаще сменять друг друга, чтобы пойти и лишний раз помыть руки.

Кроме этого, если вы весь день на работе в перчатках, но при этом рукой в перчатке вы поправляете прическу, прикасаетесь к лицу, это никак не защитит вас от коронавируса, потому что на перчатке, как и на голой руке, остаются частицы вируса. Многие также забывают, что перчатки нужно правильно снимать, чтобы не запачкать руки, и грамотно утилизировать.

Как писал Главред, Комаровский назвал популярное лакомство, которое способно помочь телу успешнее бороться с атаками инфекций.

Евгений Комаровский деньги коронавирус
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