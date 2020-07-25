Комаровский поведал, как спастись от сухого воздуха при использовании кондиционера

Комаровский рассказал, вреден ли сухой воздух / Скриншот

Известный украинский врач Евгений Комаровский, который ранее рассказал, можно ли здороваться за руку во время пандемии, на сей раз дал советы относительно кондиционеров.

Очередную полезную рекомендацию он опубликовал на официальной странице в Instagram.

У врача спросили, правда ли, что кондиционеры вредны тем, что сушат воздух. Существует мнение, что при очень низкой влажности аэрозоль дольше висит в воздухе, то есть выше риск заразиться.

Часто люди стремятся повышать влажность в квартире и в офисе, чтобы уменьшить риск подхватить коронавирус. Так, у педиатра поинтересовались, что лучше выбрать – увлажнитель воздуха в квартиру и может ли фильтр воздуха обеззаразить помещение.

Читайте также"Страшная ошибка": Комаровский забил тревогу из-за карантина

Доктор рассказал, что фильтры воздуха не очень помогают, потому что пути заражения в основном не воздушные, а воздушно-капельные или контактные.

"Непосредственно контактный, то есть либо на вас кашлянули, либо вы пользовались одними предметами с больным. Если вам в лицо кашляют или вы пьете из одного бокала, вам не поможет никакой фильтр", - пояснил врач.

Как писал Главред, известный педиатр Евгений Комаровский также заявил, что мы все должны готовиться к тому, что с 1 сентября дети идут в школу. По его словам, дистанционное обучение - это "катастрофа для Украины".