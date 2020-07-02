Черника для зрения: Комаровский развенчал популярный миф

Комаровский рассказал, полезна ли черника для зрения / УНИАН

Известный детский врач Евгений Комаровский развенчал популярный миф о пользе черники для зрения.

По словам врача, полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов, чем панацея от плохого зрения. Об этом он написал в рубрике "вопрос-ответ" на своей странице в Іnstagram.

Украинцы сейчас массово лакомятся летними сезонными ягодами и фруктами. Особенно хвалят чернику — мол, в ней так много всего полезного, а для зрения она вообще панацея. Есть и таблетки черники в аптеках. Действительно ли она такая полезная? Потому что цена кусается, не хочется просто так тратить деньги.⁣

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"Особая полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически имеют положительное влияние на зрение.⁣ Тем не менее хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже влияет на зрение положительное воздействие. Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна⁣", - подчеркнул Комаровский.

"По его словам, вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!", - отметил доктор.

Ранее Комаровский потроллил ужесточение карантина в Киеве. Вероятность заражения COVID-19 зависит от интенсивности воздухообмена, подчеркнул педиатр.

Также напомним, Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук типа "пшикалка" не работает должным образом. Дело в том, что для нормальной дезинфекции необходимо "набрызгать" три миллилитра раствора. С помощью антисептика "пшикалки", по словам Комаровского, такую дозу не выйдет получить.