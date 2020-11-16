Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды

Вот четыре подтвержденных исследованиями пользы кокосовой воды для здоровья. / Фото pixabay.com

Кокосовая вода имеет много удивительных преимуществ для здоровья. Этот модный напиток богат витаминами и минералами, которые могут помочь во всем, от улучшения здоровья сердца до восстановления сил после похмелья.

Вот четыре подтвержденных исследованиями пользы кокосовой воды для здоровья.

Что такое кокосовая вода?

Кокосовая вода - это прозрачная жидкость, которая находится внутри молодых зеленых кокосов. Эта вода питает фрукты и в конечном итоге впитывается в мякоть кокоса по мере созревания.

Хотя кокосовая вода - это, по сути, фруктовый сахар и вода, в ней содержится примерно вдвое меньше сахара, чем в других фруктовых соках, что может сделать ее более полезной для здоровья. Стакан несладкой кокосовой воды содержит 44 калории и:

Углеводы: 10 г

Клетчатка: 0 грамм

Сахар: 10 грамм

Белок: 0,5 г

Калий: 9% от рекомендуемой суточной дозы (RDI).

Марганец: 23% от РСНП

Магний: 4% от суточной нормы.

Натрий: 3% от суточной нормы.

Витамин C: 27% от суточной нормы.

Кальций: 1% от суточной нормы.

Железо: 0% от РСНП

Преимущества кокосовой воды

Поскольку кокосовая вода богата таким количеством жизненно важных питательных веществ, она может увлажнять вас, укреплять здоровье сердца и предотвращать образование камней в почках.

1. Кокосовая вода может поддерживать здоровье сердца

Хотя необходимы дополнительные исследования, кокосовая вода может помочь контролировать артериальное давление, что является ключевым показателем здоровья вашего сердца. В небольшом исследовании 2005 года у людей, которые пили 1,3 стакана кокосовой воды два раза в день в течение 10 дней, наблюдалось значительное снижение артериального давления по сравнению с людьми, которые пили воду в бутылках.

Это может быть связано с тем, что кокосовая вода содержит калий, жизненно важный питательный элемент для здоровья сердца. Если в вашем рационе мало калия, добавление большего количества через продукты или напитки, такие как кокосовая вода, может помочь снизить рисксердечное заболевание и высокое кровяное давление.

Хотя исследования на людях все еще необходимы, исследования на животных также показывают, что кокосовая вода также может улучшить здоровье сердца, помогая снизить уровень холестерина и предотвратить образование тромбов.

2. Кокосовая вода обеспечивает отличное увлажнение после тренировки

Когда вы потеете во время тренировки, вы теряете не только воду, но и соли электролитов, такие как натрий, калий и магний. "Кокосовая вода помогает восполнить электролиты, потерянные после тренировки с потом, - говорит Трейси Локвуд Бекерман, диетолог, практикующий в частной практике в Нью-Йорке.

Вашему организму необходимы электролиты, чтобы поддерживать жизненно важный баланс между водой и солями в организме. Кроме того, кокосовая вода имеет высокое содержание воды - около 95% воды, что делает ее отличным средством для увлажнения.

3. Кокосовая вода помогает предотвратить образование камней в почках

Камни в почках образуются, когда минералы, такие как кальций и оксалат, слипаются и кристаллизуются в ваших почках. Кокосовая вода может помочь предотвратить образование камней в почках за счет повышения уровня цитрата и калия в моче. Эти соединения помогают предотвратить накопление кальция в почках и образование камней.

Небольшое исследование 2018 года показало, что у людей, которые выпивали два литра кокосовой воды в день, наблюдалось значительное повышение уровня цитрата и калия в моче. Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, может ли употребление меньшего количества кокосовой воды иметь аналогичный эффект.

4. Кокосовая вода помогает избавиться от похмелья

Ночь питья может привести к обезвоживанию и болезненным последствиям похмелья, но "кокосовая вода может быть потенциальным лекарством от похмелья", - говорит Бекерман.

Это связано с тем, что алкоголь является мочегонным средством, что означает, что он ускоряет работу ваших почек и заставляет вас терять воду и электролиты с мочой. Поскольку кокосовая вода богата как водой, так и электролитами, это идеальное средство для регидратации.

Некоторые обращаются к спортивным напиткам для облегчения похмелья, но более низкое содержание сахара в кокосовой воде может быть лучшей альтернативой. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая тошноту, а слишком много сахара может усилить тошноту.

Кокосовая вода полезна для всего тела и содержит важные витамины и минералы. Но, несмотря на свои преимущества, он может быть слишком сладким для людей, которые хотят сократить потребление сахара.

"Чтобы сделать ее менее тяжелой, разбавьте ее водой или газированной водой, чтобы получить легкую сладость без излишка сахара", - говорит Бекерман. Вы также можете выбрать несладкую кокосовую воду.