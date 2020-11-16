УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды

16 ноября 2020, 13:54

Вот четыре подтвержденных исследованиями пользы кокосовой воды для здоровья.

кокосовое масло
Вот четыре подтвержденных исследованиями пользы кокосовой воды для здоровья. / Фото pixabay.com

Кокосовая вода имеет много удивительных преимуществ для здоровья. Этот модный напиток богат витаминами и минералами, которые могут помочь во всем, от улучшения здоровья сердца до восстановления сил после похмелья.

Вот четыре подтвержденных исследованиями пользы кокосовой воды для здоровья.

Что такое кокосовая вода?

Кокосовая вода - это прозрачная жидкость, которая находится внутри молодых зеленых кокосов. Эта вода питает фрукты и в конечном итоге впитывается в мякоть кокоса по мере созревания.

Хотя кокосовая вода - это, по сути, фруктовый сахар и вода, в ней содержится примерно вдвое меньше сахара, чем в других фруктовых соках, что может сделать ее более полезной для здоровья. Стакан несладкой кокосовой воды содержит 44 калории и:

  • Углеводы: 10 г
  • Клетчатка: 0 грамм
  • Сахар: 10 грамм
  • Белок: 0,5 г
  • Калий: 9% от рекомендуемой суточной дозы (RDI).
  • Марганец: 23% от РСНП
  • Магний: 4% от суточной нормы.
  • Натрий: 3% от суточной нормы.
  • Витамин C: 27% от суточной нормы.
  • Кальций: 1% от суточной нормы.
  • Железо: 0% от РСНП

Преимущества кокосовой воды

Поскольку кокосовая вода богата таким количеством жизненно важных питательных веществ, она может увлажнять вас, укреплять здоровье сердца и предотвращать образование камней в почках.

1. Кокосовая вода может поддерживать здоровье сердца

Хотя необходимы дополнительные исследования, кокосовая вода может помочь контролировать артериальное давление, что является ключевым показателем здоровья вашего сердца. В небольшом исследовании 2005 года у людей, которые пили 1,3 стакана кокосовой воды два раза в день в течение 10 дней, наблюдалось значительное снижение артериального давления по сравнению с людьми, которые пили воду в бутылках.

Это может быть связано с тем, что кокосовая вода содержит калий, жизненно важный питательный элемент для здоровья сердца. Если в вашем рационе мало калия, добавление большего количества через продукты или напитки, такие как кокосовая вода, может помочь снизить рисксердечное заболевание и высокое кровяное давление.

Хотя исследования на людях все еще необходимы, исследования на животных также показывают, что кокосовая вода также может улучшить здоровье сердца, помогая снизить уровень холестерина и предотвратить образование тромбов.

2. Кокосовая вода обеспечивает отличное увлажнение после тренировки

Когда вы потеете во время тренировки, вы теряете не только воду, но и соли электролитов, такие как натрий, калий и магний. "Кокосовая вода помогает восполнить электролиты, потерянные после тренировки с потом, - говорит Трейси Локвуд Бекерман, диетолог, практикующий в частной практике в Нью-Йорке.

Вашему организму необходимы электролиты, чтобы поддерживать жизненно важный баланс между водой и солями в организме. Кроме того, кокосовая вода имеет высокое содержание воды - около 95% воды, что делает ее отличным средством для увлажнения.

3. Кокосовая вода помогает предотвратить образование камней в почках

Камни в почках образуются, когда минералы, такие как кальций и оксалат, слипаются и кристаллизуются в ваших почках. Кокосовая вода может помочь предотвратить образование камней в почках за счет повышения уровня цитрата и калия в моче. Эти соединения помогают предотвратить накопление кальция в почках и образование камней.

Небольшое исследование 2018 года показало, что у людей, которые выпивали два литра кокосовой воды в день, наблюдалось значительное повышение уровня цитрата и калия в моче. Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, может ли употребление меньшего количества кокосовой воды иметь аналогичный эффект.

4. Кокосовая вода помогает избавиться от похмелья

Ночь питья может привести к обезвоживанию и болезненным последствиям похмелья, но "кокосовая вода может быть потенциальным лекарством от похмелья", - говорит Бекерман.

Это связано с тем, что алкоголь является мочегонным средством, что означает, что он ускоряет работу ваших почек и заставляет вас терять воду и электролиты с мочой. Поскольку кокосовая вода богата как водой, так и электролитами, это идеальное средство для регидратации.

Некоторые обращаются к спортивным напиткам для облегчения похмелья, но более низкое содержание сахара в кокосовой воде может быть лучшей альтернативой. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая тошноту, а слишком много сахара может усилить тошноту.

Кокосовая вода полезна для всего тела и содержит важные витамины и минералы. Но, несмотря на свои преимущества, он может быть слишком сладким для людей, которые хотят сократить потребление сахара.

"Чтобы сделать ее менее тяжелой, разбавьте ее водой или газированной водой, чтобы получить легкую сладость без излишка сахара", - говорит Бекерман. Вы также можете выбрать несладкую кокосовую воду.

здоровье кокос
Сейчас вы просматриваете новость «Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезньРак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазмаВлажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причинуПочему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину
Следующий материал

Последние новости

14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
13:33
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
13:29
Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна Видео
Реклама
12:57
Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной Видео
12:48
"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет Видео
12:34
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас
12:23
"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями Видео
12:16
В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах Видео
12:14
Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
12:12
В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве Видео
12:11
Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности
12:10
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
11:37
Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя
11:36
Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Видео
11:23
Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме Видео
11:20
People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году
Реклама
11:07
Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом Видео
11:01
Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах Видео
10:54
Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Видео
10:49
Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей Видео
10:34
В сети произошла утечка данных Capcom: Resident Evil 8, сделки с Google и Sony и многое другое Видео
10:33
Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками Видео
10:27
Коронавирус убил новоизбранного мэра Конотопа - нардеп
10:15
Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября - полный выпуск Видео
10:08
Украине нужно решить, кем заменить Россию мнение
10:02
Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года Видео
09:40
Политолог объяснил, почему Украине повезло с результатами выборов в США
09:25
Выборы в Молдове: Зеленский объяснил, чего ждет от победы Санду Видео
09:10
Главный инфекционист США объяснил, нужны ли маски после вакцинации от COVID-19 Видео
09:04
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
08:44
Главный итог карантина выходного дня мнение
08:36
Медик разбил миф об уровне заразности переболевших коронавирусом Видео
08:29
Где в Украине больше всего болеют COVID-19: топ-5 антилидеров по числу зараженных за сутки Видео
08:22
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
08:17
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч новых больных Видео
08:11
В Армению массово прибывают самолеты с миротворцами из РФ Видео
Реклама
08:06
Болен ли Путин и готовится ли к отставке: политолог оценил шансы
07:41
Make Ukrainka great again: под Киевом на выборах "проголосовали" за Трампа
07:15
Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Видео
07:13
Кто побеждает на выборах в Каменец-Подольском: опубликованы данные экзитпола
06:55
Плохой и еще хуже: каких карантинных сценариев ждать украинцам мнение
06:51
Выборы в Краматорске: самовыдвиженец Гончаренко побеждает действующего мэра
06:33
В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фото Фото Видео
06:17
Выборы в Молдове: ЦИК опубликовала предварительные результаты
05:56
Крым "уплыл" от Украины навсегда – астролог
05:34
"Что за панталоны?": экс-Серебро шокировала публику нескромным фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять