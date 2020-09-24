Специалисты рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака

Закончено исследования по поводу сока - популярной строчки в меню повседневного питания миллионов людей
Сладкие напитки, в том числе фруктовый сок, в значительной степени связаны с риском развития онкологических заболеваний.
Об этом сообщили специалисты-медики из Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Франция).
Исследователи обнаружили, что употребление 100 миллилитров пакетированного фруктового сока каждый день увеличивает риск рака на 12%. Употребление такого же количества газированных и сахаросодержащих напитков было связано с повышением риска онкологии на 19%.
Их коллеги из французского Национального института здоровья, которые проводили исследование, утверждают ‒ результаты их исследования не означают, что люди должны отрезать фруктовый сок и подобные напитки из своей диеты. Лучше всего сбалансировать их потребление.
"Если вы время от времени употребляете сладкий напиток, это не будет проблемой, но если вы выпиваете хотя бы один стакан в день, это может повысить риск нескольких заболеваний - здесь, возможно, рака, но также с высоким уровнем доказательства, кардиометаболические заболевания", ‒ заявили они.
Читайте такжеТоп-10 профессий, связанных с повышенным риском рака
Профилактика рака - ранее Главред рассказал:
- Группа ученых выяснила ‒ витамин D поможет людям, которые ведут борьбу с лишним весом. Он не только укрепляет кости и зубы, но и поможет сжечь висцеральный жир.
- До того ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это и приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения инфекции Covid-19.