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Специалисты указали на молоко, которое снижает уровень холестерина

21 августа 2020, 11:06

Говоря о холестерине, важно различать разные типы.

Стакан молока
Говоря о холестерине, важно различать разные типы. / Pixabay

Холестерин (восковое вещество, обнаруживаемое в крови) по своей сути не является плохим - он нужен вашему организму для создания здоровых клеток. Однако высокий уровень холестерина может повысить риск сердечного приступа. Это происходит за счет образования жировых отложений в кровеносных сосудах. Эти жировые отложения растут, что затрудняет прохождение достаточного количества крови по артериям.

В конце концов, ваши артерии могут заблокироваться, что приведет к нехватке крови и кислорода в сердце - условий, которые вызывают сердечный приступ.

Говоря о холестерине, важно различать разные типы, потому что каждый из них выполняет разные роли.

Холестерин ЛПНП - это "плохой" тип, который закупоривает ваши артерии, тогда как холестерин ЛПВП - "хороший" тип.

ЛПВП переносят холестерин из других частей тела обратно в печень, где он выводится из организма.

Поэтому, чтобы предотвратить риск сердечных проблем, важно снизить уровень ЛПНП при одновременном повышении уровня ЛПВП.

Диета является ключом к достижению этого баланса, и некоторые продукты оказались особенно полезными.

В этом отношении особо выделяются соевые бобы - пища с высоким содержанием белка.

Соевые бобы богаты белком и содержат изофлавоны - соединения растительного происхождения, которые по структуре похожи на эстроген.

Исследования показали, что соевый белок и изофлавоны обладают мощным понижающим холестерин действием и могут снизить риск сердечных заболеваний.

Фактически, ежедневное употребление сои в течение как минимум одного месяца может повысить уровень холестерина ЛПВП на 1,4 мг / дл и снизить "плохие" ЛПНП примерно на 4 мг / дл, как показывают исследования.

Согласно метаанализу, менее обработанные формы сои, такие как соевое молоко, вероятно, более эффективны для снижения уровня холестерина, чем обработанные экстракты или добавки соевого белка.

Хотя заманчиво сосредоточиться на определенных продуктах, для достижения оптимальных результатов жизненно важно придерживаться здоровой для сердца диеты, чтобы снизить высокий уровень холестерина.

"Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить потребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей жир, называемый насыщенными жирами", - советует NHS.

Как правило, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают:

  • Пироги с мясом, колбасы и жирное мясо
  • Сливочное масло, сало и топленое масло
  • Сливки и твердый сыр, например чеддер
  • Торты и печенье
  • Пища, содержащая кокосовое или пальмовое масло.

"Вы все еще можете есть продукты, которые содержат более здоровый тип жира, называемый ненасыщенным", - отмечает NHS.

Старайтесь есть больше:

  • Жирная рыба, например, скумбрия и лосось
  • Коричневый рис, хлеб и макароны
  • Орехи и семена
  • Фрукты и овощи

Помимо правильного питания, упражнения помогут снизить высокий уровень холестерина.

По данным Mayo Clinic, умеренная физическая активность может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП.

С одобрения вашего врача работайте не менее 30 минут пять раз в неделю или занимайтесь аэробикой по 20 минут три раза в неделю.

Более того, добавление физической активности, даже с короткими интервалами несколько раз в день, может помочь вам начать худеть, добавляет он.

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