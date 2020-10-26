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Спирулина: названы 7 преимуществ для здоровья

26 октября 2020, 22:46

Спирулина содержит много витаминов и минералов

Спирулина
Спирулина имеет множество преимуществ для здоровья/ Pixabay

Спирулина - это сине-зеленые микроводоросли, встречающиеся в пресной и соленой воде. Когда-то растение использовали ацтеки, а теперь добавляют в коктейли и соки.

Спирулина имеет множество преимуществ для здоровья, начиная от ее профиля с высокой плотностью питательных веществ и заканчивая ее иммуностимулирующими свойствами, - говорит Николь ДеМази, зарегистрированный диетолог с собственной частной практикой.

Вот семь преимуществ спирулины для здоровья и советы по включению ее в свой рацион.

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1. Спирулина содержит много витаминов и минералов.

В спирулине много витаминов и минералов. В одной столовой ложке сушеной спирулины:

  • 95,4 мг калия
  • 73,4 мг натрия
  • 13,6 мг магния
  • 8,4 мг кальция
  • 8,26 мг фосфора
  • 2 мг железа
  • 0,71 мг витамина С2.

2. Спирулина увеличивает количество белка.

Спирулина особенно хороша для вегетарианцев и веганов, которые хотят добавить немного белка в свой рацион. Это потому, что спирулина на 60% состоит из белка. Одна столовая ложка сушеной спирулины содержит 4,02 грамма белка, что позволяет легко набрать объем смузи.

3. Спирулина может снизить кровяное давление.

Спирулина также может помочь контролировать уровень артериального давления. В небольшом исследовании 2007 года участники принимали 4,5 грамма спирулины ежедневно в течение шести недель. В конце эксперимента участники заметили снижение кровяного давления. У них также наблюдалось снижение уровня холестерина ЛПНП - "плохого" холестерина, который может привести к сердечным заболеваниям.

4. Спирулина действует как противовоспалительное средство.

Спирулина также обладает противовоспалительными свойствами. "Фикоцианин - компонент, придающий спирулине ее уникальный синий цвет - является основным противовоспалительным компонентом порошка", - говорит Бансари Ачарья, зарегистрированный диетолог-диетолог из Детройта, штат Мичиган.

Небольшое исследование, проведенное в 2008 году среди корейцев в возрасте от 60 до 87 лет, показало, что у тех, кто потреблял 8 г спирулины в день в течение 16 недель, наблюдалось значительное снижение концентрации ИЛ-6 - провоспалительного маркера крови - по сравнению с группой плацебо.

Воспаление - это естественная реакция организма на инфекцию, которая обычно проходит после заживления поврежденных клеток. Однако хроническое воспаление может вызвать боль, отек и покраснение из-за воспаления, повреждающего здоровые ткани. Хроническое воспаление связано с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит и болезнь Крона. Противовоспалительные средства могут помочь справиться с болью и дискомфортом в теле.

5. Спирулина обладает антиоксидантными свойствами

Антиоксидантные свойства спирулины - еще одна причина, по которой вы можете захотеть включить ее в свой рацион.

Антиоксиданты - это вещества, которые помогают предотвратить повреждение клеток, борясь со свободными радикалами. Свободные радикалы - это молекулы, которые поступают как из внешних источников, таких как загрязнения, так и из естественных процессов организма, таких как пищеварение. Когда в организме слишком много свободных радикалов, это может привести к окислительному стрессу. Окислительный стресс может привести к таким заболеваниям, как ревматоидный артрит, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Антиоксиданты предотвращают возникновение окислительного стресса.

По словам Демаси, некоторые из антиоксидантных свойств спирулины включают:

  • Повышение иммунной функции
  • Помощь в детоксикации печени
  • Борьба с инфекциями

6. Спирулина может лечить некоторые аллергии

Прием спирулины может помочь при распространенной аллергии. Исследование 2008 года показало, что спирулина значительно снижает побочные эффекты, связанные с аллергическим ринитом, обычно называемым сенной лихорадкой, или сезонной аллергией.

4 научно обоснованных домашних средства от аллергии, такие как орошение носа и некоторые эфирные масла у тех, кто употреблял спирулину, наблюдалось уменьшение таких симптомов, как выделения из носа и заложенность, зуд и чихание, по сравнению с группой плацебо.

7. Спирулина может помочь справиться с диабетом

Для людей с диабетом 2 типа спирулина может иметь преимущества. В небольшом исследовании 2001 года исследователи разделили людей с диабетом 2 типа на две группы, давая от одного до двух граммов спирулины в день в течение двух месяцев, а другой - плацебо. Было обнаружено, что у тех, кто принимал добавку, значительно снизился уровень A1C, что помогает в долгосрочном регулировании глюкозы.

Как добавить спирулину в свой рацион

Спирулину можно купить в продуктовых магазинах, магазинах витаминов и органических лавках.

Маловероятно, что вы захотите есть спирулину отдельно, так как по вкусу она немного напоминает озерную или морскую воду. Однако порошок спирулины можно легко добавлять в пищу, чтобы скрыть ее вкус. Некоторые варианты включают:

  • Смузи
  • Соки
  • Попкорн
  • Овес

Однако Демаси советует не нагревать спирулину, так как это снизит ее питательные и антиоксидантные свойства.

Другой вариант - принимать спирулину в формате капсул. Стандартная доза спирулины составляет от четырех до шести таблеток по 500 мг в день. "Вы не должны превышать 10 граммов в день", - говорит Ачарья.

Спирулина может быть заражена токсичными ингредиентами, если она не куплена через уважаемый бренд, поэтому перед ее использованием посоветуйтесь с врачом. Кроме того, у людей с аутоиммунным заболеванием спирулина может чрезмерно стимулировать иммунную систему и ухудшать ваше состояние.

здоровье водоросли
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