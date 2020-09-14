Спорно или реально: эксперты рассказали, чем отличается секс на экране и в жизни

Эксперты рассказали, чем отличается секс на экране и в жизни / Statusmen

Никто не будет спорить, что порно - весьма веселое и задорное развлечение. Однако, чрезмерное увлечение им заполняет головы партнеров определенными заблуждениями - которые неправильно и вредно применять к реальному сексу.

Портал Лайфхакер опросил экспертов и те составили список самых распространенных заблуждений, которые берут начало в порно.

Миф №1. Время и сценарий

На экране: 30-40 минут на потрясающий секс — самое то. Предварительные ласки. Да на кой они сдались - и мужчина, и женщина готовы на секс целый день.

На самом деле: партнеры ведь не на самолет опаздывают, верно? Интим может продолжаться сколько угодно - хоть 5 минут, хоть 20 минут, хоть час, хоть два. Конечно, есть прелесть и в быстром сексе, но далеко не всегда. Предварительные ласки и минет / куннилингус — не излишество, а неотъемлемая часть интима.

Миф №2. Оргазмы - плевое дело

На экране: Девушку накрывают оргазмы в любой позе, с любым уровнем и видом стимуляции, а у мужчины каменная эрекция и всегда обильная эякуляция.

На самом деле: Есть некоторая часть женщин, которые кончают от вагинального секса. Но большинство получают оргазмы только от стимуляции клитора. С мужчинами все тоже не так просто. Порноактеры находятся в состоянии эрекции часами и отдаляют оргазм (как правильно - с использованием всяких возбуждающих средств), но это часть их работы. Не всем мужчинам в реальности это под силу.

Миф №3: Не бывает сложных поз

На экране: девушка, как заправская гимнастка, с широко раздвинутыми ногами, опирается локтями на постель, а мужчина входит в нее под углом в 30 градусов. Очень удобно и сексуально!

На самом деле: Женщина - "Дорогой, если я раздвину ноги еще шире, я разорвусь пополам. И вообще, мы не на публику работаем. Давай как обычно - я на четвереньках, а ты сзади. И тогда завтра не придется мучиться от крепатуры".

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