Срыв испытания вакцины от Covid-19: в AstraZeneca сделали новое заявление

Приостановка исследований препарата связана с выяснением качества.
В международной компании AstraZeneca рассказали о вероятности начала испытаний вакцины от коронавируса.
Такой информацией поделился генеральный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио, передает Reuters.
По его словам, приостановка исследований препарата связана с выяснением качества.
Сорио подчеркнул, что до конца года необходимо установить, защитит ли его экспериментальная вакцина людей от COVID-19, если британскому производителю лекарств будет разрешено возобновить испытания.
Как известно, AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса.
Напомним, ранее сообщалось о том, что фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата.
Читайте такжеНеожиданная панацея: эксперт рассказал, что заменит вакцину от COVID-19
Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину. Также сообщалось о том, что независимый комитет должен рассмотреть данные о безопасности вакцины.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.