Срыв испытания вакцины от Covid-19: в AstraZeneca сделали новое заявление

AstraZeneca разрабатывают вакцину от коронавируса / УНИАН

В международной компании AstraZeneca рассказали о вероятности начала испытаний вакцины от коронавируса.

Такой информацией поделился генеральный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио, передает Reuters.

По его словам, приостановка исследований препарата связана с выяснением качества.

Сорио подчеркнул, что до конца года необходимо установить, защитит ли его экспериментальная вакцина людей от COVID-19, если британскому производителю лекарств будет разрешено возобновить испытания.

Как известно, AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата.

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Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину. Также сообщалось о том, что независимый комитет должен рассмотреть данные о безопасности вакцины.