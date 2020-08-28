"Стабильного иммунитета не будет": врач рассказала, чего ждать после COVID-19

Ольга Богомолец

Заслуженный врач Украины, экс-народный депутат Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

Об этом она рассказала в интервью ObozTV.

"На самом деле, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше. Тем скорее закончится паника и, пожалуй, скорее завершится падение экономики", - подчеркнула врач.

В то же время она уточнила, что у переболевших COVID-19 существует опасность повторного заражения коронавирусом.

"Но говорить о том, что мы сможем получить стабильный иммунитет, к сожалению, не можем, потому что на самом деле вирусом можно заражаться несколько раз. Вирусы эволюционно значительно умнее, чем люди. За одну нашу жизнь они успевают прожить тысячи своих жизней и адаптируются. Мы для них хозяева, они в нас размножаются, и они ищут, как это делать дальше. Поэтому, закончится COVID-19, будет что-то другое", - добавила Богомолец.

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Напомним, ранее Богомолец заявила о том, что Украина находится на плато заболеваемости коронавирусом.

При этом она не исключила в ближайшее время всплеска числа заражений коронавирусом в Украине до 3-х тысяч случаев в сутки.