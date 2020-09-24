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Стало известно, какое спиртное полезно для тела

24 сентября 2020, 05:29

Очередной раунд извечного спора - что из алкогольных напитков полезно пить людям.

Пиво
Эксперты рассказали, какое спиртное полезно для тела / УНИАН

В США эксперты после долгих исследований выяснили, какие именно алкогольные напитки больше остальных несут пользы для здоровья. В список вошли красное вино, темное пиво, сангрия и коктейль "Кровавая Мэри" (основа ‒ водка + томатный сок).

Об этом сообщает портал Gizmodo со ссылкой на исследование.

№1. Красное вино.

В одной бутылке красного вина содержится от 4% до 9% дневной нормы железа, 9,4% калия и 5% процентов магния. В нем много антиоксидантов, которые имеют позитивные свойства. Например, ресвератрол снижает риск образования тромбов и уровень "плохого" холестерина в крови. Также этот напиток является не очень калорийным. Обычно в одном бокале содержится от 110 до 130 килокалорий.

№2. Темное пиво

В бокале объемом около 350 миллилитров содержится всего 128 килокалорий. Напиток имеет антиоксидантные свойства, поэтому регулярное употребление темного пива (в умеренных дозах) снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

№3."Кровавая Мэри"

В состав коктейля входит томатный сок, а наиболее активными ингредиентами томатов являются ликопин (защищает от заболеваний простаты), катехины (защищает кожу), зеаксантин (защищает глаза), витамин А и флавоноидные антиоксиданты. Коктейль также считается низкокалорийным.

№4. Сангрия

Сангрия - испанский коктейль, который готовят на основе вина. В него добавляют фрукты, сахар и немного ликера, бренди или рома. Благодаря вину и фруктам в напитке содержится много витамина С и антиоксидантов.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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