Стало известно, какое спиртное полезно для тела

Очередной раунд извечного спора - что из алкогольных напитков полезно пить людям.
В США эксперты после долгих исследований выяснили, какие именно алкогольные напитки больше остальных несут пользы для здоровья. В список вошли красное вино, темное пиво, сангрия и коктейль "Кровавая Мэри" (основа ‒ водка + томатный сок).
Об этом сообщает портал Gizmodo со ссылкой на исследование.
№1. Красное вино.
В одной бутылке красного вина содержится от 4% до 9% дневной нормы железа, 9,4% калия и 5% процентов магния. В нем много антиоксидантов, которые имеют позитивные свойства. Например, ресвератрол снижает риск образования тромбов и уровень "плохого" холестерина в крови. Также этот напиток является не очень калорийным. Обычно в одном бокале содержится от 110 до 130 килокалорий.
№2. Темное пиво
В бокале объемом около 350 миллилитров содержится всего 128 килокалорий. Напиток имеет антиоксидантные свойства, поэтому регулярное употребление темного пива (в умеренных дозах) снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
№3."Кровавая Мэри"
В состав коктейля входит томатный сок, а наиболее активными ингредиентами томатов являются ликопин (защищает от заболеваний простаты), катехины (защищает кожу), зеаксантин (защищает глаза), витамин А и флавоноидные антиоксиданты. Коктейль также считается низкокалорийным.
№4. Сангрия
Сангрия - испанский коктейль, который готовят на основе вина. В него добавляют фрукты, сахар и немного ликера, бренди или рома. Благодаря вину и фруктам в напитке содержится много витамина С и антиоксидантов.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Команда исследователей из США выяснила ‒ как влияет группа крови человека на его здоровье, психику и тягу к спиртному.
- До того исследователи установили, что всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя.