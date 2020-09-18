Стало известно о смертельной опасности популярного лекарства от коронавируса

Пациентам с коронавирусом грозит серьезная опасность / Reuters

Использование отдельных широко распространенных препаратов для лечения коронавируса может таить серьезную опасность. Ученые предупредили, что пациенты с COVID-19, использующие некоторые антибиотики, подвергаются риску.

Об этом идет речь в материале журнала JAMA Network Open, который знакомит читателей с результатами исследования ученых из Университета Иллинойса.

Специалисты установили, что препарат азитромицин, которым часто и лечат коронавирус в мире, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт, говорится в статье.

Кроме того, в статье указывается на то, что прием азитромицина таит серьезную опасность: его использование вместе с лекарствами, влияющими на электрические импульсы сердца (препараты от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты) – на 40% увеличивает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

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Риски серьезных побочных эффектов:

остановка сердца;

обморок;

учащенное сердцебиение;

сердечные приступы.