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Стало известно о смертельной опасности популярного лекарства от коронавируса

18 сентября 2020, 13:32

Прием азитромицина таит серьезную опасность.

коронавирус,пациент
Пациентам с коронавирусом грозит серьезная опасность / Reuters

Использование отдельных широко распространенных препаратов для лечения коронавируса может таить серьезную опасность. Ученые предупредили, что пациенты с COVID-19, использующие некоторые антибиотики, подвергаются риску.

Об этом идет речь в материале журнала JAMA Network Open, который знакомит читателей с результатами исследования ученых из Университета Иллинойса.

Специалисты установили, что препарат азитромицин, которым часто и лечат коронавирус в мире, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт, говорится в статье.

Кроме того, в статье указывается на то, что прием азитромицина таит серьезную опасность: его использование вместе с лекарствами, влияющими на электрические импульсы сердца (препараты от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты) – на 40% увеличивает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

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Риски серьезных побочных эффектов:

  • остановка сердца;
  • обморок;
  • учащенное сердцебиение;
  • сердечные приступы.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 29,7 млн, из них более 937 тыс. умерли.
  • Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились почти 30,2 млн человек, из них более 946 тыс. скончались.
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