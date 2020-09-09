Стало известно, что будет с тем, кто покупает газировку

Исследователи проанализировали 9000 семей./ Фото: Reuters

Исследование показало, что люди, которые покупают газированные напитки, чаще придерживаются неправильной диеты и имеют избыточный вес.

Исследователи проанализировали 9000 семей, чтобы выяснить, есть ли связь с выбором продуктов питания, пишет The Daily Mail.

Они обнаружили, что семьи, которые покупают много сладких напитков - либо сладких, либо диетических, также склонны покупать много высококалорийной пищи, такой как шоколад, сладости и печенье. Избыточный вес или ожирение с индексом массы тела более 25 также чаще встречались в той же группе.

С другой стороны, люди, которые чаще покупают вино, фруктовые соки или напитки на основе молока, реже страдают избыточным весом или ожирением.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine и проводилось Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Университетом Эксетера.

Ученые сказали, что домохозяйства, покупающие безалкогольные напитки - сладкие или искусственно подслащенные, с большей вероятностью происходят из более бедных слоев населения.

Доктор Николас Бергер, доцент LSHTM и ведущий автор, сказал: "Мы обнаружили, что домохозяйства с риском ожирения, которые покупают большие объемы сладких или диетических напитков, также чаще покупают сладкие закуски.

Исследователи выделили семь различных типов домохозяйств на основе регулярного покупательского поведения.

Каждый тип семьи характеризовался относительно более высокими покупками одной или двух категорий напитков - сахаросодержащих напитков (SSBs), диетических, фруктовых и молочных напитков, пива и сидра, вина, воды и разнообразной группы, которые покупали умеренные количества. из множества разных напитков.

Исследователи заявили, что люди из разнородной группы с большей вероятностью будут иметь более высокий доход, тогда как низкий социальный уровень был более вероятен для домохозяйств из групп SSB, диетических напитков или пива и сидра.

Доля домохозяйств с избыточным весом или ожирением была самой высокой в ​​группах SSB и диетических напитков - 66,8% и 72,5% соответственно.

В то время как домохозяйства в группе SSB получали более высокую общую энергию, меньшая доля энергии приходилась на фрукты и овощи и большая доля - на менее здоровую пищу и напитки по сравнению с другими группами, сообщила команда.

По словам исследователей, домохозяйства в группах как SSB, так и диетических напитков склонны покупать большую часть энергии из сладких закусок, что в свою очередь ведет к ожирению и увеличению индекса массы тела.