Степанов сообщил, кому раньше всех достанется вакцина от COVID-19

В Минздраве рассказали, кто в первую очередь должен быть вакцинирован / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил перспективы получения Украиной вакцины от коронавируса.

Об этом он рассказал в ходе брифинга во время рабочей поездки в Чернигов, трансляция которого велась в Facebook Минздрава.

По словам главы Минздрава, в первую очередь будущую вакцину от COVID-19 после ее разработки получат люди из группы риска, медики и педагоги.

Он сообщил, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX Украина может получить партию вакцин для около 20% населения.

"COVAX - это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (около 8 млн доз для Украины). Как мы считаем, кто в первую очередь должен получить… В первую очередь это группа риска - это люди, которые имеют сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, это обязательно медицинские работники, которые лечат именно от (коронавирусной, - ред.) болезни, это педагоги, это, с нашей точки зрения, Минздрава, те люди, которые в первую очередь должны быть вакцинированы", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее в международной компании AstraZeneca рассказали о вероятности начала испытаний вакцины от коронавируса.

По словам генерального директора компании AstraZeneca Паскаля Сорио, приостановка исследований препарата связана с выяснением качества.

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Сорио подчеркнул, что до конца года необходимо установить, защитит ли его экспериментальная вакцина людей от COVID-19, если британскому производителю лекарств будет разрешено возобновить испытания.