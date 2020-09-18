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Стоматит: симпмтомы и причины отвратительного заболевания

18 сентября 2020, 15:13

Боль может быть на щеках, деснах, внутренней стороне губ или на языке.

Герпес_губы
Боль может быть на щеках, деснах, внутренней стороне губ или на языке. / Pixabay

Стоматит - это воспаление или боль во рту. Боль может быть на щеках, деснах, внутренней стороне губ или на языке.

Двумя основными формами стоматита являются герпетический стоматит, также известный как герпес, и афтозный стоматит, также известный как язвенная болезнь.

Что вызывает стоматит?

Инфекция вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1) вызывает стоматит герпеса. Это чаще встречается у маленьких детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. У людей, подвергшихся воздействию ВПГ-1, может развиться герпес в более позднем возрасте из-за вируса. ВПГ-1 родственен ВПГ-2, вирусу, вызывающему генитальный герпес, но это не тот же вирус.

Афтозный стоматит может представлять собой одну или группу небольших ямок или язв на щеках, деснах, внутренней части губ или на языке. Это чаще встречается у молодых людей, чаще всего в возрасте от 10 до 19 лет.

Афтозный стоматит не вызывается вирусом и не заразен. Вместо этого, он вызван проблемами с гигиеной полости рта или повреждением слизистых оболочек. Некоторые причины включают:

  • сухие ткани от дыхания через рот из-за закупорки носовых ходов
  • небольшие травмы из-за стоматологической работы, случайного укуса щеки или других травм
  • острые поверхности зубов, зубные скобы, зубные протезы или ретейнеры
  • глютеновая болезнь
  • пищевая чувствительность к клубнике, цитрусовым, кофе, шоколаду, яйцам, сыру или орехам
  • аллергическая реакция на определенные бактерии во рту
  • воспалительные заболевания кишечника
  • аутоиммунные заболевания, которые атакуют клетки во рту
  • ВИЧ / СПИД
  • ослабленная иммунная система
  • дефицит витамина B-12, фолиевой кислоты, железа или цинка
  • определенные лекарства
  • стресс

Симптомы стоматита

На герпетический стоматит обычно указывают множественные волдыри, возникающие на:

  • деснах
  • щеках
  • языке
  • границе губ

Волдыри могут затруднять или причинять боль при приеме пищи, питье или глотании. Обезвоживание представляет собой риск, если пить некомфортно. Также могут возникать слюнотечение, боль и опухание десен. И герпес также может вызвать раздражительность.

Если ваш ребенок раздражителен и не ест и не пьет, это может быть признаком того, что у него скоро начнется герпес.

Еще одним симптомом инфекции ВПГ-1 является лихорадка, которая может достигать 40 ° C. Лихорадка возникает за несколько дней до появления волдырей. После того, как пузыри лопнут, на их месте могут образоваться язвы. Могут возникнуть вторичные инфекции этих язв. Вся инфекция длится от семи до 10 дней.

Афтозный стоматит - это круглые или овальные язвы с красной воспаленной каймой. Центр обычно белый или желтый. Большинство язв маленькие и овальные, заживают в течение одной-двух недель без образования рубцов. Более крупные язвы неправильной формы могут возникнуть при обширной травме, и на их заживление уходит шесть или более недель. Они могут оставить шрамы во рту.

У пожилых людей может развиться то, что называется "герпетиформной" язвой. Вирус HSV-1 не вызывает их. Язвы герпетиформного язвы крошечные, но встречаются группами от 10 до 100. Они заживают в течение двух недель.

Как лечить стоматит?

Лечение будет зависеть от типа вашего стоматита.

Лечение герпетического стоматита

Противовирусный препарат ацикловир может лечить герпетический стоматит. Прием этого препарата может сократить продолжительность инфекции.

У маленьких детей есть риск обезвоживания, поэтому давайте им пить достаточно жидкости. Рекомендуется жидкая диета из некислых продуктов и напитков.

При сильной боли можно использовать местный лидокаин. Лидокаин вызывает онемение во рту, поэтому может вызвать проблемы с глотанием, ожоги или удушье. Его следует использовать с осторожностью.

Инфекция HSV-1 может перерасти в инфекцию глаз, называемую герпетическим кератоконъюнктивитом. Это серьезное осложнение, которое может привести к слепоте. Немедленно обратитесь за лечением, если вы испытываете боль в глазах, нечеткое зрение или выделения из глаз.

Лечение афтозного стоматита

Афтозный стоматит обычно не тяжелый и не требует лечения. Если боль значительна или язвы больше, можно применять кремы для местного применения с бензокаином или другим обезболивающим.

При крупных вспышках могут быть назначены лекарства или пероральные стероидные препараты. Они используются редко и только при возвращающихся сложных язвах. Иногда язвы выжигают с помощью дебактерола или нитрата серебра.

Язвы, которые долго заживают, или язвы, сопровождающиеся постоянной лихорадкой, нуждаются в медицинской помощи. Язвы, которые возвращаются снова и снова, могут указывать на более серьезное заболевание или вторичную инфекцию. Поговорите с врачом, если у вас регулярно появляются язвы.

Каковы перспективы?

Если у вас есть язвы во рту, важно определить тип язв, чтобы знать, как лечить и предотвращать их распространение. Если у вас герпес или герпетический стоматит, не делитесь чашками или посудой с людьми во время вспышки. Вам также следует избегать целования людей.

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