Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма

Почему мужчинам тяжело доводить женщина до оргазма/ Ivona. Bigmir

Согласно новым исследованиям, около половины мужчин в принципе не знают, как устроены женские половые органы и каковы механизмы возбуждения женщины.

Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на интервью австралийского сексолога Нади Бокоди.

Эксперт рассказала, что в среднем на каждого мужчину, который ей пишет сообщения в Direct соцсети Instagram в духе "У меня не было женщины, которая бы имитировала оргазм" она получает сообщение от женщины, которая признается "Муж никогда не доводил меня до оргазма".

По словам Бокоди, эта ситуация сложилась из-за того, что многие мужчины привыкли воспринимать женщин через призму объективации. Это автоматически ухудшает их способность понимать и распознавать уровень возбуждения своей партнерши.

"Пока мы воспитываем мальчиков в культуре, которая рассматривает девочек как сосуды для узаконивания их мужественности, мы не можем ожидать, что они вырастут в мужчин, которые знают хоть что-то о телах женщин и о том, как эти тела устроены", – пояснила она.

Причем, как утверждает Бокоди, в среднем только 39% молодых людей утверждают, что в качестве основного учебного пособия по сексуальному воспитанию они использовали порнографические фильмы.

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