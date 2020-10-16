УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма

16 октября 2020, 00:54

Оказывается, есть причина, почему женщины страдают от недополученных оргазмов.

Секс
Почему мужчинам тяжело доводить женщина до оргазма/ Ivona. Bigmir

Согласно новым исследованиям, около половины мужчин в принципе не знают, как устроены женские половые органы и каковы механизмы возбуждения женщины.

Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на интервью австралийского сексолога Нади Бокоди.

Эксперт рассказала, что в среднем на каждого мужчину, который ей пишет сообщения в Direct соцсети Instagram в духе "У меня не было женщины, которая бы имитировала оргазм" она получает сообщение от женщины, которая признается "Муж никогда не доводил меня до оргазма".

По словам Бокоди, эта ситуация сложилась из-за того, что многие мужчины привыкли воспринимать женщин через призму объективации. Это автоматически ухудшает их способность понимать и распознавать уровень возбуждения своей партнерши.

"Пока мы воспитываем мальчиков в культуре, которая рассматривает девочек как сосуды для узаконивания их мужественности, мы не можем ожидать, что они вырастут в мужчин, которые знают хоть что-то о телах женщин и о том, как эти тела устроены", – пояснила она.

Причем, как утверждает Бокоди, в среднем только 39% молодых людей утверждают, что в качестве основного учебного пособия по сексуальному воспитанию они использовали порнографические фильмы.

Читайте такжеПочему чешется вагина после секса: 4 причины

Секс-новости - что было ранее:

мужчина женщина секс интим оргазм
Сейчас вы просматриваете новость «Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:54
Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма
00:51
Алла Костромичева топлес свела с ума поклонников
00:19
День шефа и День босса 2020 – пожелания и открытки: как стильно поздравить начальника
15 октября, четверг
23:58
В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер
23:43
Эксперты озвучили неутешительный прогноз о жертвах Covid-19 в Украине до конца года Видео
23:21
Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золоческий решил продолжить летное дело Видео
23:00
Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных Видео
22:50
Секс-терапевты раскрыли преимущества тантрического секса Видео
22:38
4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин Видео
22:16
В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование Видео
22:13
Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19 Видео
22:07
Как быстро вывести никотин из организма: названы способы Видео
22:01
Чиновник назвал условие, при котором Киев попадет в "красную" зону
21:47
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
21:30
Алиев оценил вероятность признания Баку независимости Нагорного Карабаха Видео
21:28
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
21:20
Швеция рекордно увеличивает оборонный бюджет из-за угрозы России
20:47
"Сказал "Отъ*бись": дети Кернеса рассказали о состоянии его здоровья
20:33
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
20:22
Хурма: польза и уникальные преимущества для организма Видео
20:16
В Харькове приняли решение о работе транспорта в связи с жестким карантином Видео
20:12
Генерал ВСУ сравнил российскую и украинскую армии
20:09
Черновол обвинила Зеленского в применении опыта Гитлера Видео
19:41
Нацсовет проверит телеканалы за трансляцию встречи Медведчука и Путина
19:32
Харьков попал в красную зону карантина Видео
19:11
Эксперт оценил политические последствия компромата на Байдена
18:58
Полтава в красной зоне карантина: принято решение по транспорту
18:54
В скольких городах Украины отопительный сезон под угрозой - данные Нафтогаза
18:17
Моложе на 24 года: главнокомандующий ВСУ женился на топ-чиновнице
18:14
Алиев назвал число взятых под контроль Баку территорий в Нагорном Карабахе Видео
17:34
В Киеве рухнул лифт с медиками скорой помощи
17:31
Вслед за ЕС: Великобритания ввела санкции против России Видео
17:03
"Закупили дерьмо": в Николаевской больнице врачам выдали защитные строительные очки Видео
17:02
Кудлаенко рассказал об основах развития дорожно-транспортной инфраструктуры Винницы
16:53
Невзирая на "оранжевую" зону: Минздрав разрешил пустить болельщиков на Динамо - Ювентус
16:53
Сюрприз — первый взгляд на пользовательский интерфейс PS5 Видео
16:48
Эксперт раскрыл планы Путина по снятию санкций с предприятий из Украины Видео
16:36
Диетолог объяснила, чем полезна курятина Видео
16:17
"Них*ра не делаете, не др*чите": в Харькове губернатор и депутат поругались из-за коронавируса Видео
16:11
В Steam началась распродажа серии Assassin's Creed — скидки до 80% Видео
16:05
Инфекционист сказала, каких больных коронавирусом в Украине стало намного больше Видео
15:58
Ученые объяснили, почему Украина не может производить вакцину от Covid-19 Видео
15:26
Кравчук прокомментировал шумиху вокруг опроса Зеленского
15:22
Вирусолог сказал, грозит ли из-за коронавируса шизофрения Видео
15:20
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет похолодание и снег Видео
15:05
В Кремле назвали главное условие ввода миротворцев в Нагорный Карабах Видео
14:50
Киевская художница привлекла внимание разработчиков "Ведьмака"
14:49
Пневмония: названы 7 важных фактов об опасной болезни Видео
14:48
Евросоюз ударил санкциями по "повару Путина"
14:34
У Путина отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять