Сухие губы: названы 5 лучших домашних средств

В отличие от остальной кожи, на губах нет сальных желез. / Pixabay

Губы трескаются обычно, когда они пересушены. Они могут потрескаться в холодную и сухую погоду или при обезвоживании. В отличие от остальной кожи, на губах нет сальных желез, и они не могут выделять натуральные масла, препятствующие высыханию. Это означает, что без должного ухода ваши губы могут часто пересыхать.

Если ваш любимый бальзам для губ не помогает избавиться от трещин на губах, попробуйте вместо этого эти пять простых домашних средств.

1. Вазелин

Вазелин - ключевой ингредиент многих бальзамов для губ, потому что он помогает защитить кожу от сухости. Это важно, потому что это предотвращает высыхание губ.

Но вазелин является окклюзионным, а это означает, что он только защитит ваши губы от потери влаги, а не сам увлажняет. Лучший способ использовать вазелин для потрескавшихся губ:

Сначала нанесите бальзам для губ, чтобы они увлажнились.

Зафиксируйте влагу слоем вазелина.

В редких случаях у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на вазелин. Если при использовании у вас возникнет отек или покалывание, возможно, у вас аллергия, и вам следует немедленно прекратить использование.

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2. Алоэ вера

Алоэ вера - это суккулент, который производит увлажняющий гель. Он работает, втягивая влагу из воздуха на поверхность кожи. Это помогает сохранять губы увлажненными и предотвращает их высыхание.

Алоэ вера также содержит молекулы, называемые полисахаридами, которые помогают влаге связываться с вашей кожей, сохраняя ваши губы увлажненными. Это особенно полезно при потрескавшихся губах, поскольку полисахариды стимулируют образование новых клеток в коже, что помогает быстро зажить язвам.

Вы можете вырастить собственное растение алоэ вера и получить гель из его листьев или купить гель алоэ вера в местном магазине красоты. Некоторые люди испытывают аллергические реакции на алоэ вера, поэтому рекомендуется сначала сделать пластырь для выявления возможных аллергических реакций.

3. Мед

Мед - отличное средство от потрескавшихся губ, потому что он увлажняет, а это значит, что он вытягивает влагу из воздуха в губы. Мед также известен своими лечебными свойствами и может помочь уменьшить язвы и трещины, вызванные трещинами.

Кроме того, мед обладает антибактериальными свойствами, которые предотвращают развитие инфекции из этих трещин и язв, - говорит Константин Васюкевич, доктор медицины, дважды сертифицированный пластический хирург и эксперт по уходу за кожей из Медицинского центра Бет Исраэль и Медицинского центра Якоби.

"Мед действует как мягкое отшелушивающее средство и может помочь удалить сухую омертвевшую кожу с губ", - говорит Васюкевич.

Вот как можно использовать мед для увлажнения губ:

С помощью чистого пальца или ватной палочки нанесите тонкий слой на губы.

Оставьте на 20-30 минут, а затем вытрите.

Мед сладкий, поэтому не поддавайтесь желанию слизывать его, так как это только ухудшит ваши потрескавшиеся губы. Отличный способ избежать этого - нанести его перед сном и оставить на ночь.

4. Кокосовое масло

Кокосовое масло является смягчающим средством, а это значит, что оно отлично удерживает влагу на губах и предотвращает их высыхание. Кокосовое масло также обладает противовоспалительными свойствами. Это означает, что он может помочь уменьшить боль и дискомфорт, которые иногда сопровождают потрескавшиеся губы. Антибактериальные свойства кокосового масла также помогают защитить губы от микробов, предотвращая заражение открытых язв. Вы также можете смешать его с небольшим количеством сахара и использовать в качестве мягкого отшелушивающего средства, которое поможет вам избавиться от омертвевших клеток кожи на губах.

5. Сахарное отшелушивание

Когда омертвевшие клетки кожи накапливаются на ваших губах, они мешают губам получать необходимую им влагу. Мягкое отшелушивание кожи сахарным скрабом помогает удалить омертвевшие клетки кожи, вызванные растрескиванием.

Сделать сахарный скраб несложно. Все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие действия:

Положите в миску одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку кокосового масла или меда.

Тщательно перемешайте и нанесите скраб на губы чистым пальцем.

С помощью скраба аккуратно втирайте в губы круговыми движениями в течение минуты.

Когда закончите, вытрите излишки скраба.

Нанесите вазелин или немного кокосового масла, чтобы восстановить влажность.

Убедитесь, что после сахарного скраба всегда используется увлажняющий уход.

"Если вы забудете увлажнить после скраба для губ, потрескавшиеся губы могут ухудшиться", - говорит Васюкевич.

Как предотвратить появление трещин на губах

Сухие губы трескаются, поэтому постоянное увлажнение - лучший способ предотвратить появление трещин на губах.

Также не следует облизывать сухие губы. Хотя использование слюны для увлажнения губ может показаться логичным способом борьбы с сухостью, на самом деле оно заставляет ваши губы высыхать еще быстрее. Вместо этого используйте увлажняющий крем для губ или одно из вышеперечисленных домашних средств.

"Лучший способ предотвратить появление трещин на губах - придерживаться применяемых увлажняющих средств для губ", - говорит Васюкевич.