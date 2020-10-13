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Сухофрукты: эксперты рассказали о плюсах и минусах

13 октября 2020, 10:00

Сушеные фрукты - это фрукты, из которых почти вся вода удалена с помощью методов сушки.

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Сушеные фрукты - это фрукты, из которых почти вся вода удалена с помощью методов сушки/Pixabay

Информация о сухофруктах очень противоречива. Некоторые говорят, что это питательная и полезная закуска, другие утверждают, что это не лучше, чем конфеты.

Главред подробно разбирался в информации о сухофруктах и ​​о том, как они могут повлиять на ваше здоровье.

Что такое сухофрукты?

Сушеные фрукты - это фрукты, из которых почти вся вода удалена с помощью методов сушки.

Во время этого процесса фрукт сжимается, оставляя небольшой, высококалорийный сушеный плод.

Изюм - самый распространенный вид, за ним следуют финики, чернослив, инжир и абрикосы.

Также доступны другие разновидности сушеных фруктов, иногда в засахаренной форме (покрытые сахаром). К ним относятся манго, ананасы, клюква, бананы и яблоки.

Сушеные фрукты могут храниться намного дольше, чем свежие фрукты, и могут быть удобной закуской, особенно в длительных поездках, где нет холодильника.

Сушеные фрукты богаты микроэлементами, клетчаткой и антиоксидантами. Сушеные фрукты очень питательны.

Один кусочек сухофруктов содержит примерно такое же количество питательных веществ, как и свежие фрукты, но в гораздо меньшей упаковке.

По весу сухофрукты содержат в 3,5 раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем свежие фрукты.

Следовательно, одна порция может обеспечить большой процент от рекомендуемой суточной нормы многих витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота.

Однако есть и исключения. Например, содержание витамина С значительно снижается при сушке фруктов.

Сушеные фрукты обычно содержат много клетчатки и являются отличным источником антиоксидантов, особенно полифенолов.

Полифенольные антиоксиданты имеют такие преимущества для здоровья, как улучшение кровотока, улучшение пищеварения, уменьшение окислительного повреждения и снижение риска многих заболеваний.

Влияние сушеных фруктов на здоровье

Несколько исследований показали, что люди, которые едят сушеные фрукты, как правило, меньше весят и потребляют больше питательных веществ по сравнению с людьми, которые не едят сушеные фрукты.

Сушеные фрукты также являются хорошим источником многих растительных соединений, в том числе мощных антиоксидантов.

Изюм снижает риск некоторых заболеваний

Изюм - сушеный виноград.

Они богаты клетчаткой, калием и различными полезными для здоровья растительными соединениями. Они имеют значение гликемического индекса от низкого до среднего и низкий индекс инсулина.

Это означает, что изюм не должен вызывать резких скачков уровня сахара в крови или инсулина после еды.

Исследования показывают, что употребление в пищу изюма может:

  • Понизить кровяное давление
  • Улучшите контроль сахара в крови
  • Снизить маркеры воспаления и уровень холестерина в крови
  • Приводят к усилению ощущения сытости

Все эти факторы должны способствовать снижению риска развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Чернослив

Чернослив - природное слабительное средство и может помочь в борьбе с болезнями. Он очень питательный, богат клетчаткой, калием, бета-каротином (витамином А) и витамином К.

Он известен своим естественным слабительным действием.

Это вызвано высоким содержанием клетчатки и сахарного спирта, называемого сорбитом, который естественным образом содержится в некоторых фруктах.

Было доказано, что употребление чернослива помогает улучшить частоту и консистенцию стула. Считается, что чернослив даже более эффективен при запоре, чем псиллиум, который является еще одним распространенным средством.

Кроме того, чернослив очень сытный и не должен вызывать резких скачков уровня сахара в крови.

Финики

Финики могут принести пользу при беременности и помочь предотвратить несколько заболеваний. Финики невероятно сладкие. Они являются отличным источником клетчатки, калия, железа и ряда растительных соединений.

Из всех сушеных фруктов они являются одним из самых богатых источников антиоксидантов, способствующих снижению окислительного повреждения организма.

Финики имеют низкий гликемический индекс, а это означает, что их употребление в пищу не должно вызывать резких скачков уровня сахара в крови.

Потребление фиников также изучалось в отношении беременных женщин и родов.

Регулярное употребление фиников в течение последних нескольких недель беременности может способствовать расширению шейки матки, а также снизить потребность в искусственных родах.

Финики также показали многообещающие результаты в исследованиях на животных и в пробирках в качестве средства от бесплодия у мужчин, но исследования на людях на данный момент отсутствуют.

Чтобы сушеные фрукты были еще более сладкими и привлекательными, их перед сушкой покрывают сахаром или сиропом.

Сушеные фрукты с добавлением сахара также называют "засахаренными" фруктами.

Неоднократно было показано, что добавленный сахар оказывает вредное воздействие на здоровье, повышая риск ожирения, сердечных заболеваний и даже рака.

Чтобы избежать сухофруктов с добавлением сахара, очень важно прочитать информацию об ингредиентах и питании, указанную на упаковке.

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