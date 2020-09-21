Сухой секс: что нужно знать про удовольствие

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Сухой секс - это секс без проникновения. Тут отсутствует риск беременности, но если вы не будете осторожны, вы все равно можете заразиться инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). ИППП могут передаваться через обмен жидкости или кожный контакт.

Важно, чтобы вы поговорили со своим партнером о своем статусе ИППП и спросили его об их, прежде чем вступать в половую жизнь. Когда вы оба будете проинформированы, вы сможете обсудить, как безопасно заниматься сухим сексом или другими занятиями.

Это не должно быть неудобно

Сухой секс не всегда выглядит жарко, и акт может быть далеко не изящным, но сухие ласки могут быть довольно сексуально приятными. Постарайтесь не позволять ненужным тревогам или предвзятым представлениям о таком виде секса отвлекать вас от этого супер-горячего опыта.

Как вы это сделаете, зависит от того, чего вы от этого хотите

Как вы это сделаете и как далеко вы зайдете, - зависит от того, чего вы от этого хотите. Вы можете делать это полностью в одежде или в нижнем белье. Вы можете делать это стоя или сидя, лежа или даже висеть вверх ногами, если вы так склонны к акробатике. Самое замечательное в сухих трениях - это то, что здесь нет правильной или неправильной техники.

Все сводится к трению о себя или своего партнера в позе, которая обеспечивает сильное трение ваших гениталий.

Вы можете сделать это сами

Это одно из многих преимуществ "сухого секса"!

Есть несколько способов получить удовольствие от соло. Главное - найти что-нибудь, об что можно потереться, без острых краев и достаточно мягкое, чтобы им можно было наслаждаться, не рискуя разговором с медсестрой в отделении неотложной помощи.

Это может быть что угодно: от подушки или мягкой игрушки до мягкой мебели.

Или с партнером

Взаимное удовольствие здесь является самым важным, поэтому вы захотите двигаться вместе так, чтобы это было хорошо для вас обоих.

Это может быть трение ваших гениталий о бедро, ягодицы или любую другую часть тела, которая вам нравится.

Если вы хотите использовать сухие ласки как средство прелюдии, наслаждайтесь дразнилкой и постепенно переходите к любому другому типу секса, к которому вы оба готовы. В противном случае лучше не снимать одежду.

Просто убедитесь, что вещи сухие - в смысле безопасного секса - и помните о любом потенциальном контакте кожа к коже.

То, что вы носите, имеет значение

Когда дело доходит до того, что надеть, одни вещи определенно лучше других.

Во-первых, избегайте застежек-молний и пряжек ремня, чтобы не получить травму.

Вот еще несколько указателей:

Выбирайте тонкие, шелковистые материалы для улучшения ощущений и легкости скольжения - чем тоньше, тем лучше.

Наденьте что-нибудь достаточно свободное, чтобы освободить место для эрекции.

Заправьте ткань нижнего белья между половыми губами, чтобы клитор больше двигался.

Позиция

Какое трение вы получите, будет зависеть от позиции.

Некоторые позиции для партнеров:

Миссионерская. Независимо от "оборудования" - а под "оборудованием" мы подразумеваем пенис или влагалище - один человек, стоящий на коленях между ногами другого, делая большую часть трения и толкания, может обеспечить достаточное трение, чтобы вы оба достигли оргазма.

Наездница или обратная наездница. Не позволяйте устаревшему названию должности вводить вас в заблуждение, ведь ею может пользоваться любой. По сути, это означает, что другого человека можно оседлать, пока он сидит или лежит. Независимо от того, с какой стороны вы столкнетесь и кто наверху, эта позиция позволяет обеим сторонам получить хорошие трения.

Бок о бок. Встаньте лицом друг к другу, соедините ноги и потрите. Эта поза позволяет вам обоим тереться своими гениталиями о бедро друг друга для получения максимального удовольствия, умноженного на два.

Оргазм вполне возможен

Точно так же, как при мастурбации и половом акте, сухие движения могут дать вам достаточно стимуляции для оргазма. Если вы открыты для этого, за нарастанием сексуального напряжения легко последует удивительный оргазм.

Как только вы найдете позу или движение, которые вам нравятся, продолжайте в том же духе и посмотрите, как далеко это вас заведет.

Просто помните о жидкостях организма - ИППП все еще возможны

В ту минуту, когда вы вступаете в контакт с чьими-либо жидкостями организма, вы подвергаетесь риску заражения ИППП.

Некоторые ИППП, включая генитальный герпес, ВПЧ, могут передаваться через контакт кожа к коже.

Не снимайте одежду и пользуйтесь презервативами - это лучший способ избежать ошибки.

Итог

Добавление сухого секса в ваш сексуальный репертуар - это альтернатива с низким уровнем риска половому акту и интересный способ активизировать вашу прелюдию. Если все сделано правильно, вы можете получать от секса не меньше удовольствия, чем от других форм секса.