УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Сухой секс: что нужно знать про удовольствие

21 сентября 2020, 18:52

Тут отсутствует риск беременности.

Секс
Тут отсутствует риск беременности / ivona.bigmir.net/

Сухой секс - это секс без проникновения. Тут отсутствует риск беременности, но если вы не будете осторожны, вы все равно можете заразиться инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). ИППП могут передаваться через обмен жидкости или кожный контакт.

Важно, чтобы вы поговорили со своим партнером о своем статусе ИППП и спросили его об их, прежде чем вступать в половую жизнь. Когда вы оба будете проинформированы, вы сможете обсудить, как безопасно заниматься сухим сексом или другими занятиями.

Это не должно быть неудобно

Сухой секс не всегда выглядит жарко, и акт может быть далеко не изящным, но сухие ласки могут быть довольно сексуально приятными. Постарайтесь не позволять ненужным тревогам или предвзятым представлениям о таком виде секса отвлекать вас от этого супер-горячего опыта.

Как вы это сделаете, зависит от того, чего вы от этого хотите

Как вы это сделаете и как далеко вы зайдете, - зависит от того, чего вы от этого хотите. Вы можете делать это полностью в одежде или в нижнем белье. Вы можете делать это стоя или сидя, лежа или даже висеть вверх ногами, если вы так склонны к акробатике. Самое замечательное в сухих трениях - это то, что здесь нет правильной или неправильной техники.

Все сводится к трению о себя или своего партнера в позе, которая обеспечивает сильное трение ваших гениталий.

Вы можете сделать это сами

Это одно из многих преимуществ "сухого секса"!

Есть несколько способов получить удовольствие от соло. Главное - найти что-нибудь, об что можно потереться, без острых краев и достаточно мягкое, чтобы им можно было наслаждаться, не рискуя разговором с медсестрой в отделении неотложной помощи.

Это может быть что угодно: от подушки или мягкой игрушки до мягкой мебели.

Или с партнером

Взаимное удовольствие здесь является самым важным, поэтому вы захотите двигаться вместе так, чтобы это было хорошо для вас обоих.

Это может быть трение ваших гениталий о бедро, ягодицы или любую другую часть тела, которая вам нравится.

Если вы хотите использовать сухие ласки как средство прелюдии, наслаждайтесь дразнилкой и постепенно переходите к любому другому типу секса, к которому вы оба готовы. В противном случае лучше не снимать одежду.

Просто убедитесь, что вещи сухие - в смысле безопасного секса - и помните о любом потенциальном контакте кожа к коже.

То, что вы носите, имеет значение

Когда дело доходит до того, что надеть, одни вещи определенно лучше других.

Во-первых, избегайте застежек-молний и пряжек ремня, чтобы не получить травму.

Вот еще несколько указателей:

  • Выбирайте тонкие, шелковистые материалы для улучшения ощущений и легкости скольжения - чем тоньше, тем лучше.
  • Наденьте что-нибудь достаточно свободное, чтобы освободить место для эрекции.
  • Заправьте ткань нижнего белья между половыми губами, чтобы клитор больше двигался.

Позиция

Какое трение вы получите, будет зависеть от позиции.

Некоторые позиции для партнеров:

Миссионерская. Независимо от "оборудования" - а под "оборудованием" мы подразумеваем пенис или влагалище - один человек, стоящий на коленях между ногами другого, делая большую часть трения и толкания, может обеспечить достаточное трение, чтобы вы оба достигли оргазма.

Наездница или обратная наездница. Не позволяйте устаревшему названию должности вводить вас в заблуждение, ведь ею может пользоваться любой. По сути, это означает, что другого человека можно оседлать, пока он сидит или лежит. Независимо от того, с какой стороны вы столкнетесь и кто наверху, эта позиция позволяет обеим сторонам получить хорошие трения.

Бок о бок. Встаньте лицом друг к другу, соедините ноги и потрите. Эта поза позволяет вам обоим тереться своими гениталиями о бедро друг друга для получения максимального удовольствия, умноженного на два.

Оргазм вполне возможен

Точно так же, как при мастурбации и половом акте, сухие движения могут дать вам достаточно стимуляции для оргазма. Если вы открыты для этого, за нарастанием сексуального напряжения легко последует удивительный оргазм.

Как только вы найдете позу или движение, которые вам нравятся, продолжайте в том же духе и посмотрите, как далеко это вас заведет.

Просто помните о жидкостях организма - ИППП все еще возможны

В ту минуту, когда вы вступаете в контакт с чьими-либо жидкостями организма, вы подвергаетесь риску заражения ИППП.

Некоторые ИППП, включая генитальный герпес, ВПЧ, могут передаваться через контакт кожа к коже.

Не снимайте одежду и пользуйтесь презервативами - это лучший способ избежать ошибки.

Итог

Добавление сухого секса в ваш сексуальный репертуар - это альтернатива с низким уровнем риска половому акту и интересный способ активизировать вашу прелюдию. Если все сделано правильно, вы можете получать от секса не меньше удовольствия, чем от других форм секса.

Сейчас вы просматриваете новость «Сухой секс: что нужно знать про удовольствие». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:08
Алина Гросу развелась с мужем вскоре после свадьбы
18:58
Под Киевом произошло жуткое ДТП: погибли мать и дочь
18:52
Сухой секс: что нужно знать про удовольствие Видео
18:32
Голая Хайди Клум показала забавы с собакой
18:31
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
18:24
Собчак заставила Поклонскую оправдываться из-за аннексии Крыма Видео
18:06
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
18:05
Появились подробности о пострадавших в ДТП с Эльминым Гулиевым Видео
17:40
Ефремов-2: певец сбил троих человек в Москве Видео
17:19
"Шикарная": дочь Брежневой похвалилась фигурой на пикантных фото
17:16
Фокин пообещал уйти из ТКГ по Донбассу при одном условии Видео
17:14
В ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев Видео
17:07
Microsoft покупает Bethesda и другие студии ZeniMax за рекордные деньги
16:40
Новая крупная утечка данных: друг Путина отмывал деньги через банк в Лондоне Видео
16:34
Карантин в красной зоне с 22 сентября: какие ждут ограничения Видео
16:00
Названы 7 обычных комнатных растений, которые могут отравлять Видео
15:56
В Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину Видео
15:55
Тина Кароль призналась, на сколько поправилась на карантине Видео
15:42
В киевских больницах находятся почти 200 горожан с Covid-19 тяжелой формы Видео
15:37
Журналист спрогнозировал провал санкций ЕС против режима Лукашенко Видео
15:28
Байден оконфузился с данными о COVID-19 и "предсказал" гибель 2/3 американцев Видео
15:03
Ведьмак Истоки крови - появился список создателей сериала
14:59
Масштабный сбой в работе Telegram: что происходит с популярным мессенджером
14:58
Кремль рассматривает фигуранта санкций США и ЕС Нарышкина на пост главы МИД – Венедиктов Видео
14:54
Диабет 2: названы три главных симптома, говорящих о том, что вы в зоне риска Видео
14:46
Невесту Холодницкого во Львове на пешеходном переходе сбила маршрутка - СМИ Видео
14:28
Навальный выдвинул первое требование после отравления Видео
14:19
Звезда Охотников за привидениями снимется в сериале Рассказ Служанки 4
14:11
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
13:52
"Позвоните пожарным": Дорофеева сверкнула грудью в мини-шортах
13:41
Как почистить утюг: натуральные и легкие способы Видео
13:40
Под Одессой националисты устроили драку с полицией из-за "титушек Кивы" Видео
13:28
В Киеве школы начали закрывать на карантин из-за коронавируса Видео
13:03
Кето-диета VS диета Аткинса: диетологи сравнили преимущества для похудения Видео
12:56
На теле активиста Тесака нашли нехарактерные для суицида раны и гематомы
12:54
Дело за сдачу Крыма: политолог объяснил, к чему готовиться Турчинову Видео
12:39
Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами
12:36
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах - свежий опрос
12:17
Бутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцев Видео
12:13
Каким регионам запретили смягчать карантин: тревожные данные Минздрава Видео
11:43
Появился первый официальный трейлер сериала ВандаВижн Видео
11:43
Украину спасет Китай? мнение
11:38
Масло черного тмина: впечатляющие преимущества для здоровья и красоты Видео
11:30
Кравчук жестко раскритиковал Порошенко из-за Донбасса
11:28
Лукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской Видео
11:19
Украинский пограничник влип в громкий скандал после оскорбления ВСУ в TikTоk
11:02
Эмми 2020 - список победителей престижной награды Видео
10:58
"Умирающий тиран обречен": эксперт спрогнозировал судьбу Лукашенко Видео
10:48
Осень отменяется: синоптик дал прогноз погоды на неделю Видео
10:32
Кому не будет амнистии в ОРДЛО: Резников рассказал о переходном правосудии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять