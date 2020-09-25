Свальный грех - эксперты составили рекомендации для хорошего группового секса

Эксперты назвали рекомендации для хорошего группового секса / ivona.bigmir.net

Рано или поздно в самых раскованных парах ребром встает вопрос ‒ не принять ли участие в групповом сексе? Потому как обычный интим надоел.

Портал Бублик опросил экспертов и те составили небольшие рекомендации для людей, которые решили принять участие в групповом сексе.

В групповом сексе все должны быть участниками ‒ сторонние наблюдатели тут не в почете. Зато имеется и положительный момент, поскольку без внимания партнера остаться невозможно. Перерывы между половыми актами лучше свести к минимуму ‒ поскольку возбуждение обычно идет по нарастающей. Особенно это касается женщин. Стоит немного отвлечься и полениться ‒ и дам придется возбуждать по-новой.

Обычно тон всему групповому сексу задает более активная пара, у которой есть богатый опыт таких дел. Они начинают страстно целоваться, раздеваться и они же задают первые позы. Если среди участников есть новички, то им лучше присмотреться к "ветеранам".

Далее ‒ не стоит показывать чудеса гимнастики и выступать со своей инициативой, а стоит поберечь силы. Ведь групповой секс обычно длится долго. И далеко не все новички готовы выдержать его до конца.

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