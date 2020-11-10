Свекла: врач раскрыл удивительные преимущества для мозга и похудения

Она также содержит множество питательных веществ и соединений, которых вы не найдете во многих других продуктах. / 1zoom.ru

Свекла не обязательно является основным продуктом питания многих людей, но, вероятно, должна быть. Эти уникальные корнеплоды могут предложить широкий спектр преимуществ для здоровья, от снижения артериального давления до улучшения спортивных результатов.

Она также содержит множество питательных веществ и соединений, которых вы не найдете во многих других продуктах.

Добавляете ли вы свеклу в салат или пьете свекольный сок, эти овощи легко включить в свой рацион. Вот шесть преимуществ употребления свеклы.

1. Свекла может снизить кровяное давление

Свекла содержит нитраты, которые организм превращает в оксид азота. Оксид азота - это вазодилататор, который расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, что может снизить кровяное давление, - говорит Дана Хуннес, доктор философии, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, старший диетолог Медицинского центра Рональда Рейгана.

Небольшое исследование 2015 года показало, что ежедневного употребления 250 мл свекольного сока в течение четырех недель было достаточно для снижения артериального давления у пациентов с гипертонией. Согласно небольшому исследованию 2014 года, свекла также может снизить кровяное давление у пожилых людей с избыточным весом.

2. Свекла может бороться с воспалениями

Темно-красный цвет свеклы вызван беталаином, фитонутриентом, вырабатываемым растениями и обладающим антиоксидантными свойствами. Ханнес говорит, что беталаин обладает противовоспалительными свойствами, потому что он может подавлять фермент циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), который связан с воспалением.

Хроническое воспаление может вызвать повреждение здоровых тканей и увеличить риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, рак, диабет и болезнь Альцгеймера. "Хроническое воспаление немного похоже на ржавчину на железе", - говорит Хуннес. "Если вы не удалите ржавчину и продолжите подвергать ее воздействию элементов, она будет продолжать разлагаться".

В небольшом исследовании 2016 года исследователи обнаружили, что у людей с высоким кровяным давлением системные воспаления уменьшились после двух недель приема добавок вареной свеклы или сырого свекольного сока. Сырой свекольный сок был даже более эффективным в борьбе с воспалениями, чем вареная свекла.

3. Свекла помогает сбросить вес

Когда вы пытаетесь похудеть, может быть очень полезно есть сытные продукты, чтобы вы чувствовали себя сытыми и не переедали.

"Свекла богата водой и клетчаткой. Это может помочь вам дольше оставаться сытым и лучше увлажненным", - говорит Хуннес.

Ханнес также говорит, что свекла относительно низкокалорийна и содержит приличное количество белка для корнеплодов, что делает ее здоровым выбором для тех, кто пытается похудеть. Например, одна чашка свеклы содержит:

3,81 г пищевых волокон

2,19 грамма белка

58,5 калорий

4. Свекла помогает очистить кишечник

По словам Хуннеса, высокое содержание клетчатки и воды в свекле также помогает пищеварению. Клетчатка помогает вам иметь нормальную дефекацию, увеличивая объем стула, снижая вероятность запора.

Мета-анализ пяти различных исследований 2012 года подтвердил, что клетчатка может увеличивать частоту стула. Клетчатка также может помочь предотвратить заболевания пищеварительной системы, такие как рак толстой кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и дивертикулит.

5. Свекла может поддерживать здоровье мозга

Поскольку свекла снижает кровяное давление, она также снижает риск инсульта и других проблем с мозгом.

"Каждый раз, когда возникает высокое кровяное давление, увеличивается риск инсульта и других когнитивных нарушений. Таким образом, снижение кровяного давления помогает, а также увеличивает легкость и количество крови, попадающей в мозг", - говорит Хуннес.

Нитраты в свекле также могут влиять на здоровье мозга. Исследование пожилых людей 2011 года показало, что нитраты увеличивают приток крови к важным областям мозга, таким как лобная доля, что связано с вниманием и рабочей памятью.

6. Свекла может улучшить спортивные результаты

Нитраты, содержащиеся в свекле, также могут улучшить спортивные результаты из-за воздействия, которое они оказывают на митохондрии, часть клетки, которая производит энергию. Ханнес говорит, что нитраты повышают эффективность клеточных митохондрий.

"Поскольку митохондрии необходимы для выработки энергии в ваших клетках, все, что может заставить их функционировать более эффективно, поможет улучшить спортивные результаты", - говорит Ханнес.

Небольшое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что концентрат свеклы, богатый беталаином, может улучшить результаты у спортсменов. Те, кто употреблял свекольный концентрат, испытывали меньшую нагрузку, чем те, кто принимал плацебо. У них также было более низкое повышение уровня лактатдегидрогеназы, что является маркером повреждения мышц. Другое небольшое исследование 2019 года показало, что нитраты из свекольного сока снижают мышечную усталость.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, не обязательно постоянно придерживаться свекольной диеты. По словам Хуннеса, вам может помочь даже свекла один раз перед тренировкой. Пик нитратов в крови происходит примерно через два-три часа после употребления, поэтому лучше всего есть свеклу за два-три часа до тренировки. Она рекомендует 300 миллиграммов активных веществ, что составляет около 1,5 стакана свекольного сока.