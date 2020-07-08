Мир может накрыть опасная "микст-инфекция" - вирусолог

Если свиной грипп G4 начнет передаваться от человека к человеку, тогда можно будет говорить о новом штамме / Фото pixabay.com

В Китае зафиксировали штамм свиного гриппа G4. Китайские эксперты оценили вероятность его распространения среди населения как довольно низкую. Однако, если свиной грипп начнет заражать людей параллельно с коронавирусом, то болезнь у зараженных будет протекать очень тяжело.

Об этом заявила заведующая кафедры эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца Ирина Колесникова в интервью изданию Апостроф.

По ее словам, пока грипп называют свиным, он опасности для людей не представляет.

"Но надо понимать, что вирус гриппа занимает второе место в микромире по своей изменчивости. Он имеет очень высокую способность к обмену генами между разными штаммами - циркулирующими в животных. И тогда они преодолевают межвидовой барьер. Например, болели птицы, а затем этот грипп начали регистрировать среди других животных. В таком случае вирус может распространяться в новой популяции", - рассказала Колесникова.

Вирусолог отметила, что если этот свиной грипп начнет передаваться от человека к человеку, тогда можно будет говорить о новом штамме человеческого гриппа.

"И тогда уже можно будет говорить о его пандемическом статусе. Как по мне, заявлять об этом пока рано. Пока G4 напоминает птичий грипп - случаи инфицирования людей, но нет еще зафиксированных случаев передачи от человека к человеку. Поэтому человек является тупиковым звеном. В таком случае большой угрозы для общества нет, даже если летальность этого вируса будет высока. Если же даже передача между людьми и летальность будет в пределах сезонного гриппа, это будет просто новый штамм гриппа", - объяснила медик.

Колесникова также уточнила, что опасным для человека может быть такой вариант, если он заболеет одновременно и коронавирусом, и свиным грипом H1N1.

"Это будет так называемая "микст-инфекция". Она будет иметь более тяжелое течение. То же самое и у свиньи. Но, по законам микробиологии, скрещивание этих двух вирусов (COVID-19 и H1N1, - ред.) в природных условиях невозможно. Взять фрагменты генома одного вируса, фрагменты другого и создать новый вирус возможно только в лаборатории, но это называется биологическим оружием. Его производство запрещено Женевской конвенцией 1972 года. Это все конспирологические теории, и я не являюсь их сторонником", - резюмировала эксперт.

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