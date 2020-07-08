УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Мир может накрыть опасная "микст-инфекция" - вирусолог

Если человек заболеет одновременно и коронавирусом, и свиным гриппом, то болезнь будет протекать очень тяжело.

8 июля 2020, 05:05
Коронавирус, маска
Если свиной грипп G4 начнет передаваться от человека к человеку, тогда можно будет говорить о новом штамме / Фото pixabay.com

В Китае зафиксировали штамм свиного гриппа G4. Китайские эксперты оценили вероятность его распространения среди населения как довольно низкую. Однако, если свиной грипп начнет заражать людей параллельно с коронавирусом, то болезнь у зараженных будет протекать очень тяжело.

Об этом заявила заведующая кафедры эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца Ирина Колесникова в интервью изданию Апостроф.

По ее словам, пока грипп называют свиным, он опасности для людей не представляет.

"Но надо понимать, что вирус гриппа занимает второе место в микромире по своей изменчивости. Он имеет очень высокую способность к обмену генами между разными штаммами - циркулирующими в животных. И тогда они преодолевают межвидовой барьер. Например, болели птицы, а затем этот грипп начали регистрировать среди других животных. В таком случае вирус может распространяться в новой популяции", - рассказала Колесникова.

Вирусолог отметила, что если этот свиной грипп начнет передаваться от человека к человеку, тогда можно будет говорить о новом штамме человеческого гриппа.

"И тогда уже можно будет говорить о его пандемическом статусе. Как по мне, заявлять об этом пока рано. Пока G4 напоминает птичий грипп - случаи инфицирования людей, но нет еще зафиксированных случаев передачи от человека к человеку. Поэтому человек является тупиковым звеном. В таком случае большой угрозы для общества нет, даже если летальность этого вируса будет высока. Если же даже передача между людьми и летальность будет в пределах сезонного гриппа, это будет просто новый штамм гриппа", - объяснила медик.

Колесникова также уточнила, что опасным для человека может быть такой вариант, если он заболеет одновременно и коронавирусом, и свиным грипом H1N1.

"Это будет так называемая "микст-инфекция". Она будет иметь более тяжелое течение. То же самое и у свиньи. Но, по законам микробиологии, скрещивание этих двух вирусов (COVID-19 и H1N1, - ред.) в природных условиях невозможно. Взять фрагменты генома одного вируса, фрагменты другого и создать новый вирус возможно только в лаборатории, но это называется биологическим оружием. Его производство запрещено Женевской конвенцией 1972 года. Это все конспирологические теории, и я не являюсь их сторонником", - резюмировала эксперт.

Читайте такжеЧеловечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые

Напомним, в Китае зафиксировали бубонную чуму, местные власти предпринимают меры, чтобы предупредить вспышку.

Как сообщал Главред, ученые из Бразилии назвали новые симптомы коронавируса. По данным исследователей, COVID-19 поражает полость рта.

коронавирус свиной грипп вирусолог коронавирус новости новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Мир может накрыть опасная "микст-инфекция" - вирусолог». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:01
"Зажигательная девушка": Славия взбудоражила горячими фото
05:50
Вирусолог объяснила, может ли "выродиться" коронавирус Видео
05:34
К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото Фото
05:05
Мир может накрыть опасная "микст-инфекция" - вирусолог
04:03
Как им это удается: удивительные секреты красоты итальянок
03:22
День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты
03:11
Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице
02:47
Эксперт оценил вероятность новой агрессии Путина против Украины
02:16
Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые Видео
01:37
В Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19
00:55
"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото
00:19
День семьи, любви и верности 2020: какой сегодня праздник 8 июля Видео
07 июля, вторник
23:57
Лесные пожары: глава Луганской ОГА выдвинул обвинение боевикам Видео
23:29
"Какие c*ки": в центре Москвы задержали Ксению Собчак Видео
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
22:31
На Одесчине огромный град разбивал окна в домах и в авто: опубликованы фото, видео Видео
22:28
О легендарном тренере Динамо снимут художественный фильм
21:57
Масштабные пожары на Луганщине: названа возможная причина Фото Видео
21:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман Видео
21:54
Масштабный пожар на Луганщине: возросло количество жертв
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять