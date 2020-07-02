Таблетки от аллергии: какие препараты принимать

Антигистаминные препараты использовались годами для лечения симптомов аллергии.

Как правило, лекарств от аллергии не существует, но есть несколько видов лекарств - как без рецепта, так и по рецепту - способные облегчить раздражающие симптомы, такие как застой слизи и насморк. Эти лекарства от аллергии включают антигистаминные препараты, противоотечные, комбинированные препараты, кортикостероиды и другие.

Иммунотерапия в виде уколов от аллергии или таблеток под язык, которые постепенно увеличивают вашу способность переносить аллергены, также доступна. Но разберемся по порядку.

Таблетки от аллергии

Антигистаминные препараты использовались годами для лечения симптомов аллергии. Их можно принимать в виде таблеток, жидкости, назального спрея или глазных капель. Антигистаминные глазные капли, отпускаемые без рецепта (OTC), могут уменьшить зуд глаз, в то время как назальные спреи можно использовать для лечения симптомов сезонной или круглогодичной аллергии.

Как работают антигистаминные препараты?

Когда вы подвергаетесь воздействию аллергена - например, пыльцы амброзии, - это вызывает ответ иммунной системы. Клетки иммунной системы, известные как "тучные клетки", выделяют вещество, называемое гистамином, которое присоединяется к рецепторам в кровеносных сосудах, вызывая их увеличение. Гистамин также связывается с другими рецепторами, вызывая покраснение, отек, зуд и изменения в секреции. Блокируя гистамин и удерживая его от связывания с рецепторами, антигистамины предотвращают эти симптомы.

Каковы побочные эффекты антигистаминных препаратов?

Многие старые безрецептурные антигистаминные препараты могут вызывать сонливость. Более новые антигистамины второго и третьего поколения имеют меньше побочных эффектов и также отпускаются без рецепта.

Эти препараты принимают участие в регуляции тонуса кровеносных сосудов. Противозастойные средства снимают застой и часто назначаются вместе с антигистаминными препаратами при аллергии. Они могут быть в форме спрея для носа, глазных капель, жидкости или таблеток.

Деконгестанты для назального спрея и глазных капель следует применять только в течение нескольких дней, потому что длительное применение может фактически ухудшить симптомы. Таблетки и жидкие противоотечные средства можно принимать дольше.

Как работают противозастойные средства?

Во время аллергической реакции ткани в носу могут набухать в ответ на контакт с аллергеном. Этот отек производит жидкость и утолщение слизистой. Кровеносные сосуды в глазах также могут опухать, вызывая покраснение. Противозастойные средства уменьшают опухшие носовые ткани и кровеносные сосуды, уменьшая симптомы отека, заложенности носа, секреции слизи и покраснения.

Каковы побочные эффекты?

Противозастойные средства могут повышать артериальное давление, поэтому их обычно не рекомендуют людям с проблемами артериального давления или глаукомой. Они также могут вызывать бессонницу или раздражительность и ограничивать отток мочи.

Некоторые лекарства от аллергии содержат как антигистаминное, так и противоотечное средство для облегчения симптомов множественной аллергии. Они имеют множество эффектов, помимо блокирования эффектов гистамина, такие как предотвращение выброса тучными клетками других вызывающих аллергию химических веществ.

Стероиды, известные в медицине как кортикостероиды, могут уменьшить воспаление, связанное с аллергией. Они предотвращают и лечат заложенность носа, чихание и зуд, насморк из-за сезонной или круглогодичной аллергии. Они также могут уменьшить воспаление и отек от других типов аллергических реакций.

Системные стероиды доступны в различных формах: в виде таблеток или жидкостей для серьезных аллергий или астмы, ингаляторов местного действия для лечения астмы, спреев местного действия для сезонных или круглогодичных аллергий, местных кремов для лечения кожных аллергий или местных глазных капель для аллергического конъюнктивита. В дополнение к стероидным лекарствам ваш врач может принять решение назначить дополнительные виды лекарств, чтобы помочь в борьбе с аллергическими симптомами.

Стероиды являются высокоэффективными лекарствами от аллергии, но их необходимо принимать регулярно, часто ежедневно, чтобы иметь максимальную пользу - даже если вы не чувствуете симптомов аллергии. Кроме того, может пройти от одной до двух недель, чтобы почувствовать полный эффект лекарства.

Каковы побочные эффекты стероидов?

Стероиды имеют много потенциальных побочных эффектов, особенно при пероральном приеме, системно и в течение длительного периода времени.

Побочные эффекты системных стероидов при кратковременном применении включают в себя: увеличение веса, задержка жидкости, повышенное артериальное давление, подавление роста, сахарный диабет, катаракта глаз, остеопороз истончения костей, мышечная слабость.

Побочные эффекты вдыхаемых стероидов могут включать кашель, хрипоту или грибковые инфекции рта.

Иммунотерапия может быть одной из самых эффективных форм лечения аллергии.

Стабилизаторы тучных клеток могут быть использованы для лечения легкого и умеренного воспаления у людей, страдающих аллергией.

Стабилизаторы тучных клеток выпускаются в виде глазных капель при аллергическом конъюнктивите и назальных спреев при симптомах назальной аллергии. Как и во многих препаратах, может пройти несколько недель, прежде чем вы почувствуете полный эффект.

Как работают стабилизаторы тучных клеток?

Стабилизаторы тучных клеток работают путем предотвращения высвобождения гистамина из тучных клеток (клеток, которые производят и хранят гистамин). Некоторые из этих препаратов также имеют важные противовоспалительные эффекты, но обычно они не так эффективны, как стероиды.

Каковы побочные эффекты стабилизаторов тучных клеток?

Иногда может возникнуть раздражение горла, кашель или кожная сыпь. Стабилизаторы тучных клеток в виде глазных капель могут вызвать жжение, покалывание или помутнение зрения при их применении.

Модификаторы лейкотриена используются для лечения симптомов астмы и носовой аллергии. Их можно назначать вместе с другими лекарствами. Эти лекарства доступны только по рецепту врача и выпускаются в виде таблеток, жевательных таблеток и пероральных гранул.

Как работают модификаторы лейкотриена?

Модификаторы лейкотриенов блокируют действие лейкотриенов, химических веществ, образующихся в организме в ответ на аллергическую реакцию.

Каковы побочные эффекты лейкотриеновых модификаторов?

Побочные эффекты этих препаратов редки, но могут включать: боль в животе или расстройство желудка, изжогу, высокую температуру, заложенность носа, кашель, высыпания, головную боль, раздражительность.

Иммунотерапия может быть одной из самых эффективных форм лечения, если вы страдаете аллергией более трех месяцев в году. При аллергических прививках вы подвергаетесь постепенному увеличению уровня аллергена, чтобы помочь вашей иммунной системе повысить толерантность.