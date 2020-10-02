Темные круги под глазами: 6 причин появления и способы лечения

Темные круги - это когда кожа под обоими глазами кажется потемневшей/Pixabay

Темные круги под глазами являются распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие люди, и могут иметь несколько разных причин. Вот что вам нужно знать о том, что вызывает темные круги и как их лечить.

Что такое темные круги под глазами?

Темные круги - это когда кожа под обоими глазами кажется потемневшей. Темные круги часто возникают в результате двух дерматологических заболеваний:

Истончение кожи под глазами, в результате чего кровеносные сосуды становятся более заметными.

Опухшие глаза, из-за которых под глазами появляются темные тени.

Темные круги под глазами могут возникать по многим причинам и могут быть связаны или не связаны с проблемой со здоровьем. Они также могут быть унаследованной чертой, наблюдаемой в раннем детстве, которая может ухудшаться с возрастом.

Однако темные круги под глазами обычно можно лечить в зависимости от того, что их вызывает. Вот шесть причин появления темных кругов под глазами и способы их уменьшения.

1. Недостаток сна

Недостаток сна может привести к побледнению кожи. По словам Карли О'Киф, косметолога и владелицы спа-салона для лица SkincraftLA в Лос-Анджелесе, кровеносные сосуды под кожей становятся более заметными, что создает видимость темных кругов. Если вы спите хотя бы семь-восемь часов в сутки, это поможет уменьшить появление темных кругов.

2. Старение

По мере того, как вы становитесь старше, ткани вокруг глаз начинают истончаться, из-за чего они становятся опухшими. Есть некоторые медицинские методы лечения, которые специально предназначены для борьбы с возрастными кругами под глазами, например филлеры и лазерная терапия. Не всем можно выполнять эти процедуры, поэтому обсудите с врачом правильный выбор для вас.

3. Аллергия

Аллергия и сухость глаз также могут способствовать появлению темных кругов, говорит Мишель Грин, доктор медицинских наук, косметический дерматолог, которая руководит собственной практикой в ​​Нью-Йорке. Когда у вас аллергическая реакция, ваше тело выделяет гистамины, которые могут вызвать зуд и покраснение в глазах. Это может привести к усилению раздражения, отека и появлению темных теней.

Если вы испытываете другие симптомы аллергии, такие как зуд в глазах, чихание или заложенность носа, причиной темных кругов может быть аллергия.

Грин говорит, что прием антигистаминов может помочь уменьшить симптомы аллергии, которые могут усугубить наличие темных кругов, но это эффективно, только если аллергия является причиной ваших темных кругов. Не рекомендуется принимать антигистаминные препараты, если вы не страдаете аллергией.

4. Генетика

О'Киф говорит, что хотя темные круги могут иметь множество экологических причин, они также могут быть генетическими.

Фактически, в исследовании 2015 года, опубликованном в бразильском медицинском журнале Anais Brasileiros de Dermatologia, изучались физиологические факторы и факторы образа жизни, влияющие на риск и серьезность темных кругов у населения Бразилии.

Исследователи обнаружили, что семейный анамнез был наиболее значимым фактором, связанным с темными кругами, и что средний возраст появления темных кругов среди участников составлял 24 года.

Генетика может определить несколько факторов, которые способствуют появлению темных кругов: уровень коллагена и выработку меланина.

Коллаген - это белок в организме, который помогает сохранять кожу эластичной и уменьшает появление морщин.

Меланин относится к темно-коричневым или черным пигментам кожи. Это часто называют "генетической гиперпигментацией", и ее лечит дерматолог.

5. Недостаток железа и анемия

Анемия - это заболевание, характеризующееся недостаточным количеством красных кровяных телец. Обычно это происходит из-за недостатка железа в рационе.

При анемии клетки крови не могут переносить достаточное количество кислорода к тканям организма, в том числе под глаза. По словам Грин, это может привести к появлению темных кругов под глазами.

Исследование 2014 года, опубликованное в Индийском журнале дерматологии, показало, что около половины из 200 пациентов с темными кругами под глазами страдали железодефицитной анемией. Хотя лечение анемии не позволило полностью избавиться от их темных кругов под глазами, многие участники исследования сообщили об улучшении после лечения анемии.

Признаки анемии включают усталость, головокружение и бледность кожи. Если вы подозреваете, что у вас анемия, обратитесь за медицинской помощью. Ваш врач может посоветовать принимать добавки железа.

Соблюдение здоровой диеты с продуктами, богатыми железом, такими как шпинат, бобы и морепродукты, может предотвратить и вылечить анемию.

6. Курение и употребление алкоголя

О'Киф говорит, что курение и употребление алкоголя могут увеличить темные круги под глазами, обезвоживая кожу.

Употребление алкоголя может вызвать расширение кровеносных сосудов под глазами, из-за чего темные круги станут более заметными. Алкоголь также может негативно повлиять на сон, что также усугубит появление темных кругов.

Окись углерода в сигаретах лишает кожу кислорода, говорит Грин, из-за чего она может казаться темнее в местах с тонкой кожей, например, под глазами. Курение также ускоряет старение кожи, расщепляя коллаген.

"Курение повреждает кожу и приводит к преждевременному старению", - говорит Грин. Как и в случае возрастных темных кругов, меньшее производство коллагена может привести к темным кругам под глазами.