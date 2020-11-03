Терпеть нужду - эксперты рассказали, чем опасен популярный среди женщин секс-тренд

Эксперты рассказали чем опасен популярный среди женщин секс-тренд / liberty-rb

Западные эксперты описали влияние на здоровье модного в последние годы среди женщин секс-тренда пигазм ("pee" – от англ. "мочиться" и "orgasm").

Как сообщает портал Sex.missfit, специалисты убеждены в том, что такая сексуальная практика может привести к весьма опасным последствиям для тела.

Суть пигазма, как понятно из названия, заключается в том, что женщина долгое время не ходит в туалет "по-маленькому" и терпит. После длительной задержки мочи она может испытывать мини-оргазм. Некоторые дамы сравнивают такую необычную стимуляцию с дрожью вдоль позвоночника или полным массажем всего тела.

Физиологически, говорят эксперты, мини-оргазм в туалете достигается за счет стимуляции нервов в области таза, когда сильное давление в мочевом пузыре спадает. Однако, медики предупреждают, что долгое воздержание является опасным источником инфекции. Задержка мочеиспускания может привести в перспективе к циститу и даже повреждению почек.

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