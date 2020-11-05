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Тест на беременность: как скоро можно делать тест после секса

5 ноября 2020, 19:37

Большинство домашних тестов на беременность можно делать с первого дня задержки менструации.

Тестнабеременность
Большинство домашних тестов на беременность можно делать с первого дня задержки менструации. / Pixabay

Если вы пытаетесь завести ребенка или наоборот опасаетесь этого события, вам, несомненно, захочется узнать, сколько времени вам придется ждать, пока вы сможете пройти тест на беременность.

Хотя современные тесты на беременность намного более продвинуты, чем раньше, вы все равно не можете пройти тест сразу. Поэтому важно не торопиться и подождать, поскольку он не даст вам точного ответа.

Но понятно, что вы хотите узнать ответ как можно скорее, пишет The Daily Star.

Короткий ответ заключается в том, что большинство домашних тестов на беременность можно делать с первого дня задержки менструации. Это когда тест будет наиболее точным.

Итак, если вы проходили тест на следующий день после секса, вы сделали это неправильно.

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Национальная служба здравоохранения сообщает: "Вы можете проводить большинство тестов на беременность с первого дня задержки менструации. Если вы не знаете, когда у вас следующая менструация, сделайте тест как минимум через 21 день после незащищенного секса".

Есть несколько сверхчувствительных тестов на беременность, которые можно сделать до того, как вы пропустите месячные. Некоторые из них можно выполнить даже через восемь дней после зачатия.

Однако важно отметить, что зачатие не обязательно произойдет в тот день, когда вы занимаетесь сексом.

Специалист по лечению бесплодия и гинеколог Бабатунде Гболаде написала в блоге на Babycentre.co.uk: "Сперма вашего партнера может жить в вашем теле до семи дней, ожидая выхода яйцеклетки. Он продолжил: "Таким образом, в зависимости от того, когда вы овулируете, вы можете зачать ребенка через неделю после секса. В этом случае даже очень чувствительный тест на беременность не сможет дать вам точный результат примерно через две недели после секса".

Но домашние тесты очень надежны, если следовать инструкции. Вы можете сделать тест на беременность по образцу мочи, взятому в любое время в течение дня. Однако часто советуют делать это утром.

Вы можете купить тест на беременность в любом супермаркете или аптеке или сдать его в клинике сексуального здоровья. Помните, что если у вас есть какие-либо проблемы, всегда лучше поговорить со своим терапевтом.

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