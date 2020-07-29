Почему ошибаются лаборатории: медики оценили тесты на коронавирус

У 30% больных ПЦР может быть отрицательной / УНИАН

В Украине каждый третий результат теста на коронавирус (методом ПЦР) может быть ложным, заявила завкафедры инфекционных болезней Национального Медицинского Университета имени Богомольца, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Как подчеркнула она в комментарии УНИАН, еще одной проблемой является ложнопозитивный анализ, когда переболевший "короной", фактически здоровый человек, может находиться на самоизоляции больше месяца просто из-за неправильной диагностики.

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"Но у нас "международные протоколы", мнение специалистов никому не надо. Вот, когда напишет ВОЗ, тогда проблема и исчезнет", - говорит Ольга Голубовская.

По ее словам, не редки случаи, когда у части пациентов с типичной клинической картиной и эпидемиологическими данными ПЦР упорно показывала отрицательный результат. Появляющиеся впоследствии публикации показывали, что при высокой специфичности ПЦР, ее чувствительность составляет, по разным данным, от 63 до 78%. Это означает, что приблизительно у 30% больных ПЦР может быть отрицательной.

Читайте такжеТест на коронавирус – где по какой цене можно сделать в КиевеОна подчеркивала: "При множестве инфекций, ПЦР предпочтительней, но сейчас, по разным причинам, мы не получаем достоверный результат. Мой посыл: врачи должны опираться на клинико-рентгенологические данные".

Почему врут тесты на коронавирус: эксперт назвал причину

Как уточнил врач-инфекционист Юрий Жигарев, на точность результатов тестов ПЦР влияет место, откуда брали материалы для исследований: из ротоглотки вероятность получения позитивного результата ниже, чем из носа.

Еще одним аспектом он считает человеческий фактор: "Наши лаборатории проектируются так же, как в Германии, Швейцарии, любой другой стране. Оборудование мы не выпускаем, используем европейское. Но есть украинский менталитет. Среднестатистический американский медработник – биоробот. Его научили тому, что прежде, чем подойти к пациенту, надо три раза вымыть руки разными растворам. Двадцать лет он работает, двадцать лет так и делает. У нас - вымыл раз, а потом настроения нет, надо спешить, или не ту кнопку нажал, не тот срок выдержал и т.д.".

Худший вариант: врачи советуют готовиться ко второй волне эпидемии

По мнению врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, проблема может быть в том, что семейные врачи могут не иметь опыта отбора проб, а это важно. Помимо этого, имеет большое значение своевременная правильная доставка материала до лаборатории.

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Как добавил врач Андрей Александрин, надо менять подход к тестированию и начинать готовиться ко второй волне эпидемии. По его словам, осенью следует ожидать худшего варианта развития событий: "Но пока многое делается "для галочки". Медики, как болели, так и болеют – средства защиты не качественные. В самих лечебных заведениях ничего не изменилось. В реанимации не появилась качественная механическая вентиляция, а на входах - скрининг. Не исчезли очереди. Я не могу винить медиков, у меня претензии к чиновникам, которые делают вид, что все под контролем".

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ошибочный результат.

Он обратил внимание на то, что у инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, а когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев обнаруживается заболевание.