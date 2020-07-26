Тесты на коронавирус дают сбой: в Минздраве объяснили, в чем подвох

Тесты на COVID-19 могут врать, заявил глава Минздрава / Reuters

ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ошибочный результат, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В ходе традиционного онлайн-брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, он назвал причину сбоев тестов на COVID-19.

Степанов обратил внимание на то, что у инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, а когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев обнаруживается заболевание.

"Но в то же время, вирус может находиться в нижних дыхательных путях, и в таком случае может быть ложно отрицательный результат", – пояснил глава Минздрава.

Он также отметил, что существует зависимость качества тестов от квалификации специалистов, которые берут мазок.

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"Конечно, мы все люди, и такие же люди наши медицинские работники", – говорит министр здравоохранения.

Степанов добавил, что если у человека с отрицательным результатом теста есть симптоматика коронавирусной болезни, то ему делают или еще один ПЦР-тест, или используют метод ИФА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вакцину против китайской коронавирусной инфекции уже активно разрабатывают в нескольких странах.

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Он подчеркнул, что даже если препарат появится только в 2021 году, Украина должна приложить максимум усилий для получения вакцины одной из первых.