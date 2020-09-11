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Топ-3 популярных привычек, которые увеличивают риск рака

11 сентября 2020, 00:22

Исследователи продолжают изучать все новые и новые факторы возникновения опухолей.

Врачи
Топ-3 популярных привычки, которые увеличивают риск рака / crosspointcomm.com/

По состоянию на сентябрь 2020 года у медиков нет точной и проверенной стратегии, которая позволит в полном объеме нейтрализовать риск развития злокачественных опухолей. Тем не менее многочисленные исследования помогли врачам определить привычки людей, которые повышают вероятность возникновения рака

Об этом сообщает специализированный портал Popmech, который составил топ-3 таких привычек.

Привычка №1. Любовь к сладкому

Споры о том, насколько вреден сахар и надо ли от него отказаться полностью, ведутся много лет— и точно не утихнут еще долго. Но вот что уже можно утверждать с высокой степенью определенности: регулярное употребление сахара может увеличить риск развития опухолей молочной железы.

Привычка №2 Злоупотребление горячими напитками

Постоянное употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода. Систематические раздражение, которое испытывают стенки пищевода из-за горячей жидкости, в итоге может привести к развитию злокачественных клеток.

Привычка №3. Работа в ночную смену

Ученые утверждают, что все дело в том, что такой график работы плохо сказывается на иммунитете и повышает риск развития воспалений. В любом случае от работы в бессонные ночи можно по возможности отказываться.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • ученые из Гарвардской Школы общественного здравоохранения Чана установили – регулярная и тщательная чистка зубов может снизить риск развития рака полости рта или желудка.
  • выяснилось, что у людей с анамнезом заболевания десен до 52% выше вероятность развития рака пищевода или желудка в более позднем возрасте.
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