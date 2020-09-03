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Тошнота является признаком смертельного заболевания - медики

3 сентября 2020, 17:56

Ощущение может походить на постоянную тошноту или боль в животе, которая просто не проходит.

Рак, лечение
Ощущение может походить на постоянную тошноту или боль в животе, которая просто не проходит. / Tomocentr

Рак легких - один из самых серьезных видов рака, который необходимо диагностировать, поскольку его обычно трудно обнаружить, пока он не распространился на другие части тела. Оказалось, что вы можете подвергнуться риску заболевания, если у вас возникнет стойкое чувство тошноты.

Как сообщает WebMed, признаки болезни имеют тенденцию проявляться только после того, как рак распространился по легким.

Утверждается, что у вас может возникнуть риск рака легких, если у вас возникла необъяснимая тошнота. Некоторые пациенты с раком легких могут почувствовать необычную тошноту без очевидной причины.

Ощущение может походить на постоянную тошноту или боль в животе, которая просто не проходит. Скорее всего, это вызвано состоянием, известным как гиперкальциемия, при котором в крови присутствует избыток кальция.

Около 10 процентов всех пациентов с раком легких заболевают гиперкальциемией. "На ранних стадиях рак легких обычно не имеет симптомов, которые вы можете увидеть или почувствовать", - говорят врачи Национального центра здравоохранения в Великобритании.

"Позже он часто вызывает кашель, хрипы и боль в груди. Но есть и другие, менее известные эффекты, которые также могут проявиться - в местах, которых вы не ожидаете. Так, у одного или двух из 10 больных раком развивается высокий уровень кальция - состояние, называемое гиперкальциемией. Избыток кальция в крови может вызвать боли в животе, тошноту или запор. Возможно, вы не захотите есть и будете испытывать сильную жажду. Еще одно гормоноподобное вещество, которое вырабатывают некоторые опухоли, нарушает работу ваших почек, вызывая судороги и тошноту", - говорят они.

Но то, что вас тошнит, не обязательно означает, что у вас рак легких. Тошнота может быть связана с рядом различных состояний или причин. Это может быть вызвано инфекцией, пищевым отравлением или даже кислотным рефлюксом.

Обычно тошноту можно лечить дома, но вам следует поговорить с врачом, если вы не почувствуете себя лучше через несколько дней.

Перспективы рака легких не так хороши, как у других видов рака. Это потому, что симптомы обычно обнаруживаются только на более поздних стадиях.

Примерно каждый третий пациент живет не менее года после постановки диагноза, а каждый 20-й живет еще 10 лет.

Рак легкие
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