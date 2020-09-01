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Трава с противораковыми свойствами: ученые поделились ценной информацией

1 сентября 2020, 17:54

Не существует сертифицированного способа предотвратить рак.

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Не существует сертифицированного способа предотвратить рак/Pixabay

Хронические заболевания, такие как рак, угрожают всему, что нам дорого, но данные свидетельствуют о том, что вы можете воздвигнуть барьер против этой угрозы. Не существует сертифицированного способа предотвратить рак, но некоторые диетические решения могут в некоторой степени снизить риск.

Как сообщает Express.co.uk, одним из конкретных продуктов, которые могут похвастаться противораковыми свойствами, является экстракт эхинацеи. Эхинацея - это название группы цветковых растений семейства ромашковых.

Согласно исследованиям его лекарственного использования, в эту группу входят девять видов, но только три из них используются в травяных добавках - эхинацея пурпурная, эхинацея узколистная и эхинацея бледная.

Как верхние части растения, так и корни используются в таблетках, настойках, экстрактах и ​​чаях.

Рак - это состояние, при котором клетки в определенной части тела начинают бесконтрольно воспроизводиться.

Исследования в пробирках показали, что экстракты эхинацеи могут подавлять рост раковых клеток и даже вызывать гибель раковых клеток.

В одном исследовании в пробирке было показано, что экстракт эхинацеи пурпурной и хикоровая кислота (естественным образом обнаруженная в растениях эхинацеи) вызывают гибель раковых клеток.

В другом исследовании в пробирке экстракты растений эхинацеи (Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia и Echinacea pallida) убивали раковые клетки человека из поджелудочной железы и толстой кишки, стимулируя процесс, называемый апоптозом или контролируемой гибелью клеток.

Считается, что этот эффект происходит благодаря иммуностимулирующим свойствам эхинацеи.

Были некоторые опасения, что эхинацея может взаимодействовать с традиционными методами лечения рака, такими как доксорубицин, но более новые исследования не обнаружили взаимодействия.

Чего следует избегать?

Было доказано, что помимо принятия решений о здоровом образе жизни, определенные привычки повышают риск рака, поэтому их лучше избегать.

По данным Cancer Research UK, отказ от курения - это самое важное, что вы можете сделать, чтобы снизить риск рака.

Рак эхинацея
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