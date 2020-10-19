Травы для энергии и бодрости: топ-10

Есть некоторые добавки, в том числе травяные, которые повышают вашу энергию и когнитивное здоровье. / Pixabay

Современные факторы стресса и напряженный график заставляют многих людей истощаться и искать способы почувствовать себя бодрее и энергичнее.

Достаточно спать, есть продукты, богатые питательными веществами, поддерживать здоровую массу тела и практиковать уход за собой. Это самые важные факторы для вашего хорошего самочувствия. Но есть некоторые добавки, в том числе травяные, которые повышают вашу энергию и когнитивное здоровье.

Имейте в виду, что многие травы могут взаимодействовать с обычно назначаемыми лекарствами и могут вызывать другие побочные эффекты, поэтому важно поговорить с вашим лечащим врачом, прежде чем использовать любую из следующих трав.

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Согласно научным исследованиям, вот 10 лучших трав, которые могут помочь повысить работоспособность и уровень энергии.

Женьшень - популярная травяная добавка, хорошо известная своими повышающими энергию свойствами. Также было доказано, что он стимулирует работу мозга, что делает его популярным средством для улучшения спортивных и умственных способностей. Женьшень Panax - наиболее изученный вид в испытаниях на людях.

Женьшень содержит соединения, в том числе гинзенозиды, элеутерозиды и циуцзианозиды, которые, как считается, придают женьшеню его повышающие эффективность и энергию эффекты.

В ряде исследований на людях было показано, что добавление женьшеня улучшает физическую работоспособность у людей, ведущих сидячий образ жизни и ведущих активный образ жизни, обладает свойствами против утомления и повышает умственную активность.

Дозы 200–1000 мг в день были связаны с положительным воздействием на уровень энергии, концентрацию и настроение у взрослых .

Имейте в виду, что употребление женьшеня может иметь побочные эффекты, включая бессонницу, диарею, учащение пульса и артериального давления. Кроме того, эта трава может мешать приему обычных лекарств, например, от диабета, депрессии и болезней сердца.

Исследования показывают, что шалфей (шалфей) может оказывать впечатляющее улучшение когнитивных функций у взрослых. Он богат многими сильнодействующими растительными соединениями, включая лютеолин, розмариновую кислоту, камфору, кверцетин и апигенин, которые придают ему впечатляющие лечебные свойства.

Было показано, что при использовании в качестве добавки шалфей улучшает настроение, бдительность, внимание, память и запоминание слов у здоровых молодых и пожилых людей.

3. Гуарана

Гуарана обычно используется в качестве ингредиента в энергетических напитках и добавках из-за ее стимулирующего действия. Она содержит ряд химических веществ, включая кофеин, сапонины и дубильные вещества, которые, как считается, оказывают благотворное влияние на энергию и функцию мозга.

Хотя гуарана обычно считается безопасной, добавление к ней добавок может привести к побочным эффектам, таким как учащенное сердцебиение и беспокойство при приеме в высоких дозах.

4. Бакопа Монье

Бакопа монье - это растение, которое растет во влажных, заболоченных местах по всей Южной Азии. Оно используется в аюрведической медицине для лечения различных заболеваний, включая беспокойство, бессонницу и проблемы с памятью.

Когнитивные эффекты Бакопа монье объясняются его концентрацией тритерпеноидных сапонинов, которые известны как бакозиды и обладают нейрозащитными и улучшающими когнитивные свойства свойствами. Исследования показывают, что растение может помочь улучшить работу мозга и повысить внимательность.

Простое вдыхание приятного аромата эфирного масла мяты перечной, гибрида мяты (Mentha spicata) и водяной мяты (Mentha aquatica), может помочь повысить энергию, настроение, спортивные результаты и бдительность.

Несколько исследований показали, что вдыхание эфирного масла перечной мяты снижает усталость и повышает бдительность, память и энергию.

Одно исследование с участием 144 человек показало, что воздействие аромата эфирного масла мяты перечной повышает бдительность и улучшает память. Эфирное масло мяты перечной имеет хороший профиль безопасности. Тем не менее, вам никогда не следует принимать эфирное масло, если вы не обсудили это со своим врачом, поскольку прием слишком большого количества эфирного масла мяты перечной может быть токсичным.

6. Розмарин

Как и мята перечная, аромат эфирного масла розмарина может улучшить когнитивные способности.

Вдыхание эфирного масла розмарина позволяет соединениям в масле, называемым терпенами, попадать в ваш кровоток, откуда они могут напрямую влиять на ваш мозг.

Исследование, проведенное с участием 20 взрослых, показало, что воздействие эфирного масла розмарина, которое было распространено в воздухе, привело к повышению производительности при выполнении когнитивных задач, в том числе связанных со скоростью и точностью.

7. Родиола розовая

Родиола розовая - это растение, которое веками использовалось в системах традиционной медицины по всему миру для улучшения памяти, внимания и выносливости.

В исследованиях на людях и животных было показано, что она снижает умственную усталость, улучшает работу мозга и настроение, а также увеличивает физическую работоспособность.

Родиола розовая может быть особенно полезной для людей, которые испытывают выгорание, которое определяется как "эмоциональное, мотивационное и физическое истощение в результате хронического профессионального стресса".

Добавки родиолы розовой также могут принести пользу людям с хронической усталостью и улучшить физическую работоспособность.

8. Ашваганда

Ряд исследований показал, что ашваганда (Withania somnifera), трава, которая использовалась в качестве аюрведического средства с древних времен, оказывает мощное благотворное влияние на функцию мозга.

8-недельное исследование с участием 50 человек продемонстрировало, что прием 600 мг экстракта корня ашваганды в день значительно улучшилр память, внимание и обработку информации по сравнению с плацебо.

Кроме того, другое 12-недельное исследование с участием 50 пожилых людей показало, что ежедневный прием 600 мг экстракта корня ашваганды улучшал качество сна, умственную активность и общее качество жизни по сравнению с группой плацебо.

Исследования показывают, что ашваганда может оказывать благотворное влияние на выработку клеточной энергии и быть полезным инструментом для улучшения спортивных результатов.

9. Центелла азиатская (gotu kola)

Готу кола использовалась в системах традиционной медицины для улучшения работы мозга, а также изучалась его благотворное влияние на бдительность и настроение.

Двухмесячное исследование с участием 28 пожилых людей, которые получали 250-750 мг экстракта готу колы в день, показало, что у тех, кто принимал самую высокую дозу, наблюдалось улучшение рабочей памяти, бдительности и самооценки настроения по сравнению с контрольной группой.

10. МакаМака

(Lepidium meyenii) - растение, произрастающее в Перу, которое ценится за свой потенциал повышения энергии. Исследования на людях показывают, что прием его в качестве добавки может помочь повысить уровень энергии, уменьшить беспокойство и улучшить спортивные результаты.

Исследование с участием 50 мужчин с эректильной дисфункцией показало, что лечение 2400 мг сухого экстракта маки в течение 12 недель значительно улучшило физические и социальные показатели по сравнению с плацебо.

В исследованиях на людях также было показано, что мака улучшает спортивные результаты и положительно влияет на настроение и уровень энергии.