Травы, которые избавляют от боли: топ-3

Многие травы и специи могут лечить воспаление и другие сопутствующие заболевания.

Если у вас болит зуб, болит спина или вы ощущаете любой другой тип боли, вашим первым побуждением может стать таблетка. Многие люди полагаются на лекарства, но у них есть риск побочных эффектов, лекарственного взаимодействия и привычного употребления или зависимости.

Вместо этого вы можете найти нужное вам облегчение от различных натуральных обезболивающих.

Многие травы и специи, например такие как женьшень, могут лечить воспаление и другие сопутствующие заболевания. Эти растительные варианты подпадают под категорию лечения, известного как альтернативная медицина, которая также включает в себя иглоукалывание, йогу, и другие практики. Когда дело доходит до облегчения боли, вы можете быть удивлены тем, что может помочь вам чувствовать себя лучше.

Кора Ивы

Люди веками использовали кору ивы, чтобы облегчить воспаление, причину большинства болей. Кора белой ивы содержит химический салицин, который похож на основной ингредиент в аспирине.

Первоначально люди жевали кору для облегчения боли и повышения температуры. Теперь кора ивы продается как сушеная трава, которую можно заваривать как чай. Она также поставляется в виде жидкой добавки или в форме капсул. Вы можете использовать кору ивы, чтобы облегчить дискомфорт от головной боли, боли в пояснице, остеоартрита (ОА) и многих других состояний.

Однако кора ивы идет со своим собственным риском побочных эффектов. Так, она может вызвать расстройство желудка, замедлить работу почек и продлить время кровотечения, как аспирин. Ее должны принимать только взрослые. Подобно тому, как аспирин, принимаемый в больших количествах, может быть вредным для детей, кора ивы может быть ядовитой для детей.

Если вы чувствительны к аспирину или принимаете какие-либо безрецептурные (OTC) противовоспалительные препараты (например, аспирин, ибупрофен или напроксен), вам следует избегать коры ивы. Вам также следует избегать приема, если вы принимаете варфарин (кумадин) или другие антикоагулянтные препараты, поскольку салицин может увеличить риск кровотечений. Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать кору ивы, если вы принимаете другие противовоспалительные или обезболивающие препараты.

Куркума

Куркума - это специя, которая придает карри желтый цвет и уникальный вкус. Она содержит куркумин, антиоксидант, который помогает защитить организм от молекул свободных радикалов, которые могут повредить клетки и ткани.

Куркума также может быть использована для лечения многих состояний, в том числе:

язвы

расстройство желудка

псориаз

рак

Некоторые люди с ОА также обращаются к куркуме в качестве естественного обезболивающего средства, поскольку оно помогает снять воспаление.

Куркума - это специя, которая придает карри желтый цвет и уникальный вкус. / Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

Гвоздика

Целые гвоздики часто используются, чтобы приправить мясные и рисовые блюда. Измельченные гвоздики используются в пирогах и многих других продуктах. Гвоздика продается и как лекарство, и как масло.

Как и другие травяные добавки, вы можете использовать гвоздику для лечения широкого спектра заболеваний. Гвоздика может помочь облегчить тошноту и лечить простуду. Она также может помочь уменьшить головную боль, воспаления суставов и зубную боль. Гвоздика может также использоваться как часть местного обезболивающего средства.

Одно исследование показало, что гвоздика может быть использована для лечения грибковых инфекций, но необходимы дальнейшие исследования.

Активным ингредиентом гвоздики является эвгенол, натуральное обезболивающее средство, которое также используется в некоторых безрецептурных обезболивающих средствах. Втирание небольшого количества масла гвоздики на десна может временно облегчить боль в зубах, пока вы не обратитесь к стоматологу. Но слишком большое количество неразбавленного гвоздичного масла может повредить десны, поэтому обсудите этот подход со своим стоматологом, прежде чем попробовать его дома.

Гвоздичное масло может увеличить риск ненормального кровотечения.

Люди с нарушениями свертываемости крови или принимающие лекарства, разжижающие кровь, должны соблюдать осторожность при употреблении гвоздики. Гвоздичное масло может увеличить риск ненормального кровотечения.