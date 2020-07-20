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Травы vs давление: топ-10 растений против гипертонии

Некоторые растения все же имеют свойства, способствующие снижению давления.

20 июля 2020, 14:41
базилик_травы_еда
Некоторые растения все же имеют свойства, способствующие снижению давления. / oboitut.com

Содержание

Многие взрослые во всем мире имеют дело с гипертонией, также называемой высоким кровяным давлением. Эксперты рекомендуют лечить это состояние изменениями образа жизни и приемом лекарств.

Но хотя не существует трав, которые врачи рекомендовали бы применять на постоянной основе как средство против гипертонии, некоторые растения все же имеют свойства, способствующие снижению давления. Главред рассмотрит некоторые из них.

1. Базилик

Базилик - это ароматная трава, которая хорошо сочетается с различными продуктами. Она также может помочь снизить артериальное давление. Было показано, что у грызунов экстракт базилика снижает артериальное давление, хотя и ненадолго. Химический эвгенол, который содержится в базилике, может блокировать определенные вещества, которые сужают кровеносные сосуды. Это может привести к падению артериального давления.

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Добавляйте свежие листья в пасту, супы, салаты и запеканки.

2. Корица

Корица - это еще одна вкусная приправа, которая не требует особых усилий, чтобы включить ее в свой ежедневный рацион, и она может снизить показатели кровяного давления. Одно исследование показало, что экстракт корицы снижает внезапное и длительное повышение артериального давления. Однако экстракт давали внутривенно. Неясно, эффективна ли корица, потребляемая перорально.

Вы можете добавить больше корицы в свой рацион, посыпая ею сухой завтрак, овсянку и даже кофе. Также корица усиливает вкус жареной картошки и рагу.

3. Кардамон

Кардамон - это приправа из Индии, которая часто используется в южно-азиатской кухне. Небольшое исследование, изучавшее влияние кардамона на здоровье, опубликованное на PubMеd, обнаружило, что участники с повышенным артериальным давлением наблюдали значительное снижение показаний артериального давления после приема 1,5 грамма порошка кардамона два раза в день в течение 12 недель. Вы можете включить семена кардамона или порошок в специи, супы и рагу, и даже выпечку для особого аромата и возможной пользы для здоровья.

4. Семя льна

Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, и в некоторых исследованиях было показано снижение артериального давления. Семена льна могут защищать от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина в сыворотке, улучшая толерантность к глюкозе и действуя как антиоксидант.

Вы можете купить много продуктов, которые содержат семена льна, но лучше всего купить цельное или молотое семя льна и добавить его к своим домашним блюдам. Самое приятное в льняном семени состоит в том, что его можно размешивать практически в любом блюде, от супов до смузи и выпечки. Хранение семян льна в морозильной камере может помочь ему сохранить оптимальную эффективность.

5. Чеснок

Эта острая приправа может сделать больше, чем просто ароматизировать еду и портить дыхание. Чеснок может обладать способностью понижать кровяное давление, помогая увеличить в организме вещество, известное как оксид азота, которое может заставить кровеносные сосуды расслабляться и расширяться. Это позволяет крови течь более свободно и снижает кровяное давление.

Вы можете добавить свежий чеснок в ряд ваших любимых рецептов. Если аромат слишком сильный для вас, сначала обжарьте чеснок.

6. Имбирь

Имбирь может помочь контролировать кровяное давление. Он улучшает кровообращение и расслабляет мышцы, окружающие кровеносные сосуды, снижая кровяное давление. Обычно используемый в азиатских продуктах, имбирь является универсальным ингредиентом, который также можно добавлять в сладости или напитки. Измельчите или натрите свежий имбирь в жаркое, супы и лапшу или овощные блюда, или добавьте его в десерты или чай для освежающего вкуса.

7. Боярышник

Боярышник - растительное лекарственное средство от высокого кровяного давления, которое использовалось в традиционных китайских лекарствах в течение тысяч лет. Экстракты боярышника обладают целым рядом преимуществ для здоровья сердечно-сосудистой системы, включая снижение артериального давления, предотвращение затвердевания артерий и снижение уровня холестерина. Боярышник можно принимать в виде таблеток, жидкого экстракта или чая.

8. Семена сельдерея

Семена сельдерея - это трава, используемая для ароматизации супов, рагу, запеканок и других несладких блюд. Сельдерей уже давно используется для лечения гипертонии в Китае. Вы можете использовать семена или сок всего растения. Сельдерей также может быть мочегонным средством.

Лаванда
Листья лаванды можно использовать так же, как и розмарин. / Фото: nexplorer.ru

9. Французская лаванда

Красивый парфюмерный аромат лаванды - не единственный полезный аспект растения. Было показано, что экстракты лаванды снижают частоту сердечных сокращений и кровяное давление у грызунов. Хотя не многие люди думают использовать лаванду в качестве кулинарной специи, вы можете использовать цветы в выпечке. Листья можно использовать так же, как и розмарин.

10. Кошачий коготь

Кошачий коготь - это растительное лекарственное средство, используемое в традиционной китайской практике для лечения гипертонии, а также неврологических проблем со здоровьем. Он может быть полезен для снижения кровяного давления, воздействуя на кальциевые каналы в клетках.

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