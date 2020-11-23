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Тренировка: новое исследование выявило тренировку, продлевающую жизнь

23 ноября 2020, 14:13

Согласно этому исследованию, вам следует добавить в свой распорядок тренировку на выносливость.

спорт, тренировка, женщина
Согласно этому исследованию, вам следует добавить в свой распорядок тренировку на выносливость / woman.rambler.ru

Новое исследование показало, что помимо всех других преимуществ для здоровья, которые вы уже знаете о физических упражнениях, они также помогают при старении.

Но не все упражнения одинаковы - по крайней мере, согласно новому исследованию, опубликованному в European Heart Journal.

Согласно этому исследованию, вам следует добавить в свой распорядок тренировку на выносливость и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Эти упражнения повышают частоту сердечных сокращений и дольше сохраняют молодость ваших клеток. Исследователи определили это, измерив структуры на концах хромосом, известные как теломеры.

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Благодаря более ранним исследованиям мы знаем, что наши теломеры начинают сокращаться с возрастом. Кроме того, у пожилых людей с более длинными теломерами сосудистое старение не происходит так быстро, как у людей с более короткими теломерами. Это означает, что их вены, как правило, в лучшей форме, и они меньше подвержены риску сердечных заболеваний и инсульта.

Детали исследования

  • В исследовании приняли участие 124 человека, которые тренировались по 45 минут три раза в неделю в течение 26 недель.
  • Участники были разделены на четыре группы: аэробная группа (непрерывный бег), группа HIIT (интервальная программа 4 × 4), группа с отягощениями (восемь машинных упражнений) и контрольная группа (без упражнений).
  • В конце 26 недель у тех, кто в контрольной группе и группе сопротивления, не было изменений в длине теломер. Тем не менее, в группах аэробики и HIIT длина увеличилась "вдвое".
  • Исследователи также обнаружили, что люди в группах аэробики и HIIT испытывали большую активность теломеразы. Это процесс, из-за которого их хромосомы удлинялись.

В этом исследовании стоит отметить несколько моментов:

Оно не измеряло респираторную эффективность, что позволяет вам не задыхаться, когда вы поднимаетесь по лестнице.

Длина теломер - не единственный фактор старения.Также было бы неверно сказать, что только аэробные упражнения или HIIT вызывают это изменение факторов здорового старения. Эти упражнения помогают стимулировать закись азота, что помогает поддерживать здоровье митохондрий и поддерживать в организме механизмы борьбы или бегства.

Хотя исследование не обнаружило положительных эффектов против старения от тренировок с отягощениями, это не означает, что тяжелая атлетика бесполезна. По мере того, как вы становитесь старше, ваше тело будет уменьшать мышечную массу. Это может увеличить риск:

  • падений
  • переломов
  • нарушений функций
  • остеопороза
  • смерти

Во всяком случае, относитесь к этому исследованию как к напоминанию о необходимости сбалансированного подхода к упражнениям. Попробуйте сочетание аэробики и сопротивления: бегайте по вторникам и поднимайте тяжести по четвергам.

Начните свой распорядок дня, благоприятный для теломер, в любое время

Если вы никогда не были фанатом тренажерного зала, аэробика и HIIT-тренировки - отличный способ начать. В конце концов, исследование показало рост длины теломер у участников среднего возраста, даже без подготовки. Совет: Практически любую тренировку можно превратить в HIIT-тренировку, просто создав интервалы интенсивности.

Обычная тренировкаHIIT-версия
ПлаваниеБыстро проплывите 200 метров и отдыхайте 1 минуту.
БегБег с высокими коленями 30 секунд, отдых 10
Кардио-упражнения с низким уровнем воздействияВыполняйте повторения 30 секунд, отдыхайте 1 минуту
ВелотренажерКрутите педали 30 секунд интенсивно, 3-4 минуты медленно
Танцы4х4 (четыре упражнения, четыре раунда)

HIIT включает короткие периоды интенсивных упражнений, за которыми следует период восстановления или более легкий период. Семиминутные HIIT-тренировки являются обычным явлением, но вы должны выполнять их в соответствии с потребностями и возможностями вашего тела.

Когда вы почувствуете себя более комфортно в тренировках, сосредоточьтесь на наращивании мышц с помощью силовых тренировок или силовых тренировок.

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