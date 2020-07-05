Тренировка с высокой интенсивностью: названы преимущества

Можно получить максимальную пользу для здоровья за минимальное время.

Несмотря на то, что большинство людей знают, что физическая активность полезна, считается, что около 30% людей во всем мире не получают достаточно движения. Если вы не занимаетесь физически тяжелой работой, то занятия фитнесом, вероятно, будут лучшим выбором для того, чтобы стать активным.

Многие люди считают, что у них недостаточно времени для тренировок. Если у вас также, то наверное пришло время попробовать интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT).

HIIT - это широкий термин, характеризующий тренировки, которые состоят из коротких периодов интенсивных упражнений, чередующиеся с периодами восстановления.

Одним из самых больших преимуществ HIIT является то, что вы можете получить максимальную пользу для здоровья за минимальное время.

Главред объясняет, что такое HIIT, и рассматривает его главные преимущества для здоровья.

Как правило, продолжительность тренировки HIIT составляет от 10 до 30 минут.

Несмотря на то, что тренировка короткая, она может принести пользу для здоровья, примерно вдвое больше по сравнению с упражнениями умеренной интенсивности

Фактическая выполняемая деятельность варьируется, но может включать в себя бег на велосипеде, прыжки со скакалкой или другие упражнения с собственным весом.

Например, HIIT-тренировка с использованием стационарного велотренажера может состоять из 30 секунд интенсивной езды на велосипеде с последующими несколькими минутами медленного, легкого цикла с низким сопротивлением.

Это будет считаться одним "раундом" или "повторением" HIIT, и обычно выполняется от 4 до 6 повторений за одну тренировку.

Конкретное количество времени, которое вы тренируетесь и восстанавливаетесь, зависит от того, какое упражнение вы выбираете, и от того, насколько интенсивно вы занимаетесь.

Независимо от того, как это реализовано, интервалы высокой интенсивности должны включать короткие периоды энергичных упражнений, которые ускоряют ваш пульс.