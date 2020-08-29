Три этапа старения человека: ученый назвал переломные периоды

В 75 лет у человека приходит в негодность внеклеточный матрикс / finam.info

С биологической точки зрения происходят три переломных момента в старении организма человека.

Как рассказал ученый-биолог Алексей Москалев, первый "перелом" приходится на возраст в 45 лет - именно тогда завершается реализация репродуктивной функции, сообщает РИА Новости.

В 60 лет у человека наступает второй этап, когда деление клеток и регенерация тканей замедляются настолько, что поддержание жизненно важных функций существенно нарушается.

При этом у у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний. И наконец примерно в 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс, а именно внеклеточные структуры ткани. По этой причине человек теряет защитные барьеры и у него число хронических заболеваний в среднем увеличивается до семи.

"Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний", - добавил Москалев.

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Напомним, ранее группа молекулярных биологов и биоинженеров в Университете штата Калифорния (США) раскрыла ключевые механизмы старения и разработала генетические методы увеличения продолжительности жизни.