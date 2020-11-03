Три маркера: как отличить коронавирус от обычной простуды

Выяснилось, как отличить коронавирус от ОРВИ / Фото pixabay.com

Доктор Сара Джарвис поведала о том, что есть несколько маркеров, помогающих точнее отличить коронавирус от обычной ОРВИ.

Как пишет издание Express, специалист соглашается, что симптомы простуды и COVID-19 легко спутать.

Оба заболевания очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют схожие физические симптомы:

повышение температуры,

ломота в теле,

головная боль,

кашель.

В то же время, эксперт назвала три признака, которые могут "подсказать", что у заболевшего человека вместо COVID-19 простуда.

"Насморк, заложенный нос или боль в горле при COVID-19 встречаются редко – это в первую очередь симптомы ОРВИ", — пояснила доктор Джарвис.

Врач уточнила, что наличие этих трех признаков при отсутствии высокой температуры, длительных периодов непрерывного кашля, потери обоняния наиболее точно указывает на простуду, а не на коронавирус.

"У большинства людей, заболевающих COVID-19, развивается хотя бы один из данных симптомов – жар, кашель, аносмия", — подчеркнула британский ученый.

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Джарвис констатировала, что среднее время развития симптомов COVID-19 составляет 5 дней после контакта с вирусом. В некоторых случаях это происходит за 2 дня, но также может занимать до 12 дней. Многие заболевшие COVID-19 также испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые "гораздо реже встречаются при простуде", дополнила она.

"В случае ОРВИ признаки инфекции могут появиться через 2-3 дня после заражения, длятся они всего несколько дней и обычно менее выражены, чем при коронавирусе. В целом заложенность носа, чихание и насморк более типичны для простуды, но если они не начнут идти на убыль в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и выполнить тест на COVID", — дала совет эксперт.

Напоследок для укрепления иммунной системы доктор Джарвис посоветовала употребление в пищу больше фруктов и овощей, обеспечивающих организм витамином С и антиоксидантами, использовать добавки с витамином D и цинком.

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