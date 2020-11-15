Три самых опасных места: врач рассказал, где есть риск подхватить COVID-19

Врач рассказал о том, где есть риск заразиться коронавирусом / УНИАН

Преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал о том, в каких местах существуют наибольшие риски заразиться коронавирусом.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что крупнейшими очагами распространения коронавируса COVID-19 можно считать учебные заведения, офисы и общественный транспорт

Медик отметил, что чаще всего заражение происходит в домашних условиях, когда кто-то из членов семьи приносит вирус домой.

"Чаще всего это связано с детьми, которые тяжело не болеют, но могут принести инфекцию домой. Поэтому нелогично, что школы продолжают работать. Второе место - это офис, где можно заразиться от больных сотрудников. У нас действует требование, чтобы люди с симптомами заболевания не приходили на работу, но это не срабатывает. И третье место - это транспорт, особенно в наших условиях, где люди чаще пользуются общественным транспортом, где происходит очень тесный контакт", - рассказал он.

Курпита добавил, что в транспорте "есть единственный плюс - люди обычно недолго в нем находятся, но очень плотно - и это риск".

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