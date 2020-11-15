Три самых опасных места: врач рассказал, где есть риск подхватить COVID-19

Владимир Курпита рассказал о том, в каких местах существуют наибольшие риски заразиться коронавирусом.
Преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал о том, в каких местах существуют наибольшие риски заразиться коронавирусом.
В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что крупнейшими очагами распространения коронавируса COVID-19 можно считать учебные заведения, офисы и общественный транспорт
Медик отметил, что чаще всего заражение происходит в домашних условиях, когда кто-то из членов семьи приносит вирус домой.
"Чаще всего это связано с детьми, которые тяжело не болеют, но могут принести инфекцию домой. Поэтому нелогично, что школы продолжают работать. Второе место - это офис, где можно заразиться от больных сотрудников. У нас действует требование, чтобы люди с симптомами заболевания не приходили на работу, но это не срабатывает. И третье место - это транспорт, особенно в наших условиях, где люди чаще пользуются общественным транспортом, где происходит очень тесный контакт", - рассказал он.
Курпита добавил, что в транспорте "есть единственный плюс - люди обычно недолго в нем находятся, но очень плотно - и это риск".
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксирован 10 681 случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 420 детей и 391 медработник.
- Кроме того, за последние сутки умерли 95 человек, выздоровели - 2633, госпитализированы - 1227.
- Медики провели 44 505 тестирований, в частности методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505.
- За все время пандемии в Украине заболели 535 857 человек, выздоровели - 241 444, умерли - 9603.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.