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Трихолог рассказала, как уберечь волосы от выпадения

2 октября 2020, 15:44

Выпадение волос может быть вызвано рядом различных состояний.

Волосы
Выпадение волос может быть вызвано рядом различных состояний. / fashionlady.in

Выпадение волос может быть естественной частью процесса старения, и в большинстве случаев беспокоиться не о чем. Мы даже можем терять до 100 волос на теле каждый день, даже не замечая этого. Но выяснилось, что вы можете продлить жизнь своим локонам, регулярно используя шампуни на основе антиоксидантов.

По заявлению NHS, выпадение волос может быть вызвано рядом различных состояний. Стресс, потеря веса или даже дефицит железа могут привести к некоторой форме выпадения волос.

Но есть некоторые домашние средства, которые могут помочь предотвратить некоторые типы выпадения волос, в том числе алопецию.

Утверждается, что один из самых простых способов стимулировать рост волос в домашних условиях - это поменять привычный шампунь и кондиционер.

По словам клинического трихолога Евы Праудман, заместителя председателя Института трихологов, шампунь и кондиционеры, содержащие антиоксидантные ингредиенты, являются основным средством лечения любых пациентов с выпадением волос.

Антиоксиданты помогают бороться с повседневным стрессом для ваших волос от загрязнения, солнца и некоторых нагревательных инструментов.

Лучшие шампуни с антиоксидантами содержат витамин Е, малину или чернику.

Если вы не хотите менять режим ухода за волосами, попробуйте добавить в свой рацион больше антиоксидантов.

"Есть много факторов, которые влияют на здоровые волосы и здоровый рост волос", - сказала она Express Health.

"Волосяной фолликул - вторая по скорости деления клетка в организме, которой для нормального роста и здоровья требуется 25 процентов нашего ежедневного потребления белка.

"Волосы могут быть повреждены из-за загрязнения окружающей среды, солнца, использования нагревательных инструментов для укладки и многого другого. Ешьте продукты, содержащие антиоксиданты, которые помогают бороться с этим типом стресса, уменьшайте жар при укладке и, наконец, но не в последнюю очередь, ищите хорошие антиоксидантные ингредиенты в ваших шампунях и кондиционерах; витамин Е, ягоды годжи, артишоки, малину и чернику".

волосы здоровье
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