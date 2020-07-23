Туберкулез: симптомы, причины и факторы риска

Туберкулез - одна из 10 главных причин смерти во всем мире/ фото: likar.info

Туберкулез является высокоинфекционным заболеванием, которое поражает в первую очередь легкие.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это одна из 10 главных причин смерти во всем мире: в 2016 году погибли 1,7 миллиона человек.

Туберкулез наиболее распространен в развивающихся странах, но, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), туберкулез, как правило, можно предотвратить и вылечить при правильных условиях.

Некоторые люди заражены бактериями туберкулеза, но у них нет симптомов. Это состояние известно как скрытый туберкулез. Туберкулез может оставаться в состоянии покоя в течение многих лет, прежде чем превратится в активную болезнь.

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Активный туберкулез обычно вызывает много симптомов, которые чаще всего связаны с дыхательной системой, включая кашель с кровью или мокротой. Вы также можете испытывать кашель, который длится более трех недель, и боль при кашле или при нормальном дыхании.

Другие симптомы включают в себя:

необъяснимая усталость

высокая температура

ночные поты

потеря аппетита

потеря веса

Хотя туберкулез обычно поражает легкие, он также может поражать другие органы, такие как почки, позвоночник, костный мозг и мозг. Симптомы будут варьироваться в зависимости от того, какой орган инфицирован. Например, туберкулез почек может привести к появлению крови при мочеиспускании.

Согласно данным ВОЗ, более 95 процентов всех смертей, связанных с туберкулезом, происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Люди, которые употребляют табак или злоупотребляют наркотиками или алкоголем в течение длительного времени, чаще болеют активным туберкулезом, как и люди с диагнозом ВИЧ и другими проблемами иммунной системы.

Туберкулез является основной причиной смерти людей, инфицированных ВИЧ.

Другие факторы риска развития активного туберкулеза включают в себя:

сахарный диабет

терминальная стадия заболевания почек

недоедание

некоторые виды рака

Лекарства, которые подавляют иммунную систему, также могут подвергать людей риску развития активной формы туберкулеза, в частности, лекарства, которые помогают предотвратить отторжение трансплантата органа. Другие лекарства, повышающие риск заболевания туберкулезом, включают в себя те, которые принимаются для лечения таких заболеваний, как:

рак

ревматоидный артрит

Болезнь Крона

псориаз

волчанка

Поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом также повышают риск заражения.

Бактерия, называемая Mycobacterium tuberculosis, вызывает туберкулез. Существует множество штаммов туберкулеза, и некоторые из них стали устойчивыми к лекарственным препаратам.

Туберкулезные бактерии передаются воздушно-капельным путем. Человек с туберкулезом может передать бактерии через:

чихание

кашель

разговор

пение

Люди с хорошо функционирующей иммунной системой могут не испытывать симптомов туберкулеза, даже если они заражены бактериями. Такая форма заболевания называется скрытой или неактивной туберкулезной инфекцией. По данным ВОЗ, около четверти населения мира имеет латентный туберкулез.

Латентный туберкулез не заразен, но со временем он может стать активным заболеванием.

Если туберкулез рецидивирует, он может быть устойчивым к предыдущим лекарствам./Pixabay

Многие бактериальные инфекции лечатся антибиотиками в течение недели или двух, но туберкулез отличается. Люди, у которых диагностировано активное заболевание туберкулезом, обычно должны принимать комбинацию лекарств в течение шести-девяти месяцев. Полный курс лечения должен быть завершен. В противном случае, весьма вероятно, что туберкулезная инфекция может вернуться.

Если туберкулез рецидивирует, он может быть устойчивым к предыдущим лекарствам и лечится гораздо сложнее.

Ваш врач может выписать несколько лекарств, потому что некоторые штаммы туберкулеза устойчивы к определенным типам лекарств.

Некоторые лекарства для лечения туберкулеза могут повлиять на печень, поэтому люди, принимающие лекарства от туберкулеза, должны знать о симптомах повреждения печени, таких как:

потеря аппетита

темная моча

лихорадка, которая длится дольше трех дней

необъяснимая тошнота или рвота

желтуха или пожелтение кожи

боль в животе

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникли какие-либо из этих симптомов. При приеме этих лекарств вам также необходимо регулярно проверять функцию печени.

Большинство людей в регионах высокого риска по всему миру получают прививки от туберкулеза в детстве. Вакцина называется Bacillus Calmette-Guerin, или БЦЖ, и защищает только от некоторых штаммов туберкулеза.

Наличие бактерий не обязательно означает, что у вас будут симптомы активного туберкулеза. Если у вас есть инфекция и у вас нет симптомов, скорее всего, у вас скрытый туберкулез. Ваш врач может порекомендовать более короткий курс антибиотиков, чтобы предотвратить его развитие в активную туберкулезную болезнь.

Люди, у которых диагностирован активный туберкулез, должны избегать скоплений людей. По данным ВОЗ, люди с активным туберкулезом могут заразить от 10 до 15 человек при тесном контакте в год, если они не предпримут мер предосторожности.

Люди, инфицированные активным туберкулезом, должны также носить хирургическую маску, чтобы предотвратить распространение частиц туберкулеза в воздухе.

Лучше всего, чтобы человек с активным туберкулезом избегал контакта с другими и продолжал носить маску, пока их врач не попросит об ином.