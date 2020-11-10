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Тунец или лосось: диетологи рассказали, что полезнее

10 ноября 2020, 12:03

Лучший выбор зависит от ваших целей в отношении здоровья и, конечно же, вашего личного вкуса.

Лучший выбор зависит от ваших целей в отношении здоровья и, конечно же, вашего личного вкуса./Pixabay

Не секрет, что рыбу полезно есть. В ней много белка, полезных жиров и других важных питательных веществ, которые могут принести пользу вашему здоровью.

Тунец и лосось - два популярных вида морепродуктов и одна из наиболее часто потребляемых рыб в мире. Таким образом, вы можете задаться вопросом, как они сравниваются и является ли один лучший выбор, чем другой.

В этой статье рассматриваются эти два типа рыб, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Кулинарные различия

В отличие от нежирных видов белой рыбы, которые имеют светлый или белый цвет, хлопьевидную текстуру и мягкий вкус, тунец и лосось имеют темный цвет, плотную консистенцию и более сильный вкус.

Тунец

Тунец - большая мускулистая рыба с мясом от розового до темно-красного в зависимости от разновидности. Цвет происходит от миоглобина, белка, запасающего кислород, который содержится в мышцах.

Миоглобин быстро разрушается при нагревании. Таким образом, приготовленный и консервированный тунец выглядит более серым, чем сырой.

Альбакор, или длинноперый тунец, - популярный сорт тунца. У него более светлая мякоть и более мягкий вкус, обычно его жарят или обжаривают. Консервированный тунец из альбакора обычно называют белым тунцом.

Желтоперый тунец - еще один распространенный сорт. Он меньше по размеру и имеет более темно-красный цвет. Этот сорт часто используют для суши, хотя его также можно обжарить или приготовить на гриле. Желтоперый тунец также известен под гавайским именем ахи.

Если вы купите консервированного светлого тунца, вы, скорее всего, получите один или несколько разновидностей желтоперого тунца, скипджека или тонгола.

Сырые стейки или филе тунца можно использовать в суши в сыром виде, мариновать или заправлять оливковым маслом, солью, перцем и / или травами перед приготовлением для дополнительного вкуса.

Поскольку в этой рыбе мало жира, ее обычно готовят до средней прожарки (52 ° C), чтобы сохранить влагу. Пережаренный тунец может быть неприятно сухим.

Консервированный тунец при переработке всегда тщательно готовится. Это не такой насыщенный и ароматный деликатес, как обжаренный тунец, но его удобно иметь под рукой. Например, это простой способ добавить белок в салаты и популярную начинку для бутербродов.

Лосось

Мякоть лосося варьируется от розового до темно-красновато-оранжевого цвета. Это результат диеты, в которую входят криль и крошечные ракообразные. Они богаты красочными каротиноидами, а именно астаксантином.

Астаксантин термостабилен, поэтому, в отличие от тунца, лосось остается красным даже после приготовления.

К распространенным разновидностям дикого лосося относятся кижуча, чавычи и нерки, обитающие в Тихом океане. Если вместо этого вы выберете атлантический лосось, он почти всегда выращивается на фермах.

Между сортами есть тонкие вкусовые различия, но лосось обычно описывается как более ароматный, маслянистый или рыбный, чем тунец.

Как и в случае с тунцом, вы можете наслаждаться сырым лососем в суши или готовить его, если хотите. В готовом виде он более нежный и легче расслаивается, чем тунец.

Он также содержит больше жира, чем тунец, что сохраняет его влажным даже после приготовления при более высоких температурах. Таким образом, его можно использовать в различных методах приготовления, таких как приготовление на гриле или запекание.

Также доступны консервы из лосося, которые, как и консервы из тунца, удобны и являются отличным дополнением к салатам. Вы также можете попробовать смешать его с панировочными сухарями, специями и яйцом, чтобы приготовить жареные котлеты из лосося.

Сравнение питательных веществ

И тунец, и лосось чрезвычайно питательны. Они богаты белком и множеством витаминов и минералов.

Нежирная мясистость тунца обусловлена более высоким содержанием белка и низким содержанием жира, в то время как влажная текстура и маслянистый вкус лосося в значительной степени обусловлены содержанием в нем жира.

Лосось более калорийный, чем тунец, потому что это более жирная рыба. Тем не менее, пусть это не мешает вам получать удовольствие, так как большая часть жира поступает из здоровых омега-3.

Кроме того, порция лосося обеспечивает больше витамина D, чем тунец. Некоторым людям сложно получить достаточное количество этого питательного вещества, потому что оно не содержится в большинстве продуктов питания.

С другой стороны, если вы ищете продукт с высоким содержанием белка и низким содержанием калорий и жиров, тунец - явный победитель.

Одно лучше другого?

И лосось, и тунец - здоровый выбор. Добавление одного - или обоих - в свой рацион может помочь вам выполнить рекомендацию Американской кардиологической ассоциации - есть морепродукты два раза в неделю.

Лучший выбор зависит от ваших целей в отношении здоровья и, конечно же, вашего личного вкуса.

Если вы пытаетесь повысить уровень холестерина и защитить свое сердце, разумно чаще выбирать лосось из-за содержания в нем жирных кислот омега-3, которые могут принести пользу здоровью сердца.

С другой стороны, если вы хотите увеличить потребление белка, не добавляя слишком много калорий в свой рацион, тунец - отличный вариант.

Если вы хотите быстро и легко перекусить, оба типа поставляются в банках и пакетах.

В идеале вы должны есть разнообразную рыбу, поэтому, если вам нравится вкус и текстура тунца и лосося, ешьте их обоих и чередуйте их потребление. Таким образом, вы получите пользу от обоих продуктов и сведете к минимуму воздействие ртути.

рыба лосось
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