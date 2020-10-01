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Тянет налево - ученые выяснили, какие мужчины склонны к сексу на стороне

1 октября 2020, 04:20

Несмотря на стереотип - мол, все до единого мужчины изменяют партнершам - в реальности к этому склонны только отдельные особи "сильного пола".

Измена
Ученые выяснили, какие мужчины склонны к сексу на стороне / psychologies.ru/

Большинство мужчин, которые изменяют партнершам, отличается низким уровнем интеллектуального развития.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на исследование группы ученых из Института экономики Великобритании.

Такое положение вещей специалисты объяснили тем, что хорошо образованный мужчина (с аналитическим складом ума и большим жизненным опытом) способен осознать тот факт, что моногамные отношения выгоднее промискуитета как минимум с финансовой точки зрения и с точки зрения здоровья.

"Мозг умного мужчины принимает решение в пользу верности, потому именно такой вариант общения с противоположным полом доставляет наименьшее количество стресса организму", — заявили ученые.

Таким образом, исследователи утверждают ‒ их наблюдения говорят о постепенной эволюции мужчин. Поскольку изначально самой природой в них заложена тяга к интимным отношениям с большим количеством женщин. А теперь получается, что в современном мире высокоинтеллектуальные мужчины предпочитают хранить верность своим партнершам. И только глупые регулярно занимаются сексом на стороне.

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Измены - ранее Главред сообщал:

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