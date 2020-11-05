Тяжелый график - женщина изменяла занятому на работе мужу с сотнями мужчин

Женщина изменяла занятому на работе мужу с сотнями мужчин / World of Buzz

В Пекине замужняя женщина и мать двоих детей по фамилии Чжан изменяла слишком занятому на работе мужу с тремя сотнями мужчин.

Об этом сообщает портал World of Buzz. В 2017 году женщина придумала себе новое имя, Чжоу Мо, начала в соцсетях выдавать себя за мать-одиночку и знакомиться с мужчинами.

Всего за три года девушка занималась сексом с 300 любовниками. Чжан также выпрашивала у них деньги. Мужчины давали ей деньги "на медицинские счета, квартплату и уход за детьми". В общей сложности женщина получила от любовников 400 тысяч юаней (17,140 млн гривен).

Афера Чжан была раскрыта только в августе нынешнего года. Один из потенциальных любовников решил проверить ее легенду и понял, что никакой Чжоу Мо не существует в природе. Уже вскоре Чжан задержала полиция. В ходе расследования выяснилось, что муж, занятый работой, за все эти годы так и не узнал, что супруга ему изменяет.

По словам Чжан, вернуть деньги она не сможет, потому как давно потратила их на азартные онлайн-игры.

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