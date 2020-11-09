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Тыквенные семечки: врач назвала 5 преимуществ для здоровья

9 ноября 2020, 08:14

Тыквенные семечки - отличное дополнение к вашему рациону, потому что они богаты питательными веществами.

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Тыквенные семечки - отличное дополнение к вашему рациону, потому что они богаты питательными веществами/Pixabay

Тыквенные семечки могут быть одним из самых полезных перекусов - лишь горстка может дать вам щедрую дозу ежедневного потребления клетчатки, а также многих витаминов и минералов.

Поскольку они очень питательны, добавление семян тыквы в ваш рацион может принести пользу вашему здоровью разными способами. Вот пять научно доказанных преимуществ тыквенных семечек.

1. Семена тыквы очень питательны

Тыквенные семечки - отличное дополнение к вашему рациону, потому что они богаты питательными веществами, такими как клетчатка и полезные жиры, которые помогают вашему организму работать в лучшем виде.

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В сыром виде семена тыквы заключены в твердую белую оболочку, но при раскрытии, можно обнаружить более мелкие зеленые семена, которые вы, скорее всего, найдете в магазинах. 30 грамм очищенных тыквенных семечек содержит 163 калории и:

  • Белок: 8,5 г
  • Жир: 14 граммов, включая 10 граммов полезных ненасыщенных жиров
  • Углеводы: 4,2 грамма
  • Клетчатка: 1,8 грамма

Семена тыквы также богаты витаминами и минералами. 30 грамм содержит:

  • Кальций: 14,7 мг
  • Железо: 2,29 мг
  • Магний: 156 мг
  • Калий: 223 мг
  • Цинк: 2,17 мг

Семена тыквы также обладают антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые представляют собой частицы, которые могут повреждать ваши клетки и приводить к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца и рак.

"Семена тыквы богаты антиоксидантными питательными веществами, которые защищают семена от порчи, и эти антиоксиданты потенциально могут уменьшить хронические заболевания у людей", - говорит Джудит Вайли-Розетт, доктор медицинских наук, профессор эпидемиологии и эндокринологии в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна.

2. Семена тыквы могут улучшить здоровье сердца

Употребление в пищу семян тыквы может улучшить здоровье сердца, потому что они могут помочь снизить уровень холестерина, который может привести к проблемам с сердцем, если он будет слишком высоким. Это потому, что тыквенные семечки богаты ненасыщенными жирами и мало насыщенными.

"Ненасыщенные жиры в семенах тыквы помогают снизить уровень холестерина ЛПНП", - говорит Уайли-Розетт. Повышенный уровень ЛПНП или липопротеинов низкой плотности может вызвать высокий уровень холестерина.

Тыквенные семечки также могут помочь снизить кровяное давление, что может уменьшить риск сердечного приступа или инсульта. Это связано с тем, что масло из семян тыквы помогает вашему организму вырабатывать больше оксида азота, химического вещества, которое помогает вашим кровеносным сосудам расширяться и позволяет крови легче течь по вашему телу.

Небольшое исследование 2019 года показало, что у женщин в постменопаузе, которые ежедневно принимали добавки с маслом семян тыквы, артериальное давление значительно снижалось после шести недель лечения. Чтобы укрепить здоровье сердца, Вайли-Розетт рекомендует есть горсть тыквенных семечек примерно три раза в неделю.

3. Семена тыквы помогают регулировать уровень сахара в крови

Многие питательные вещества в семенах тыквы могут поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это связано с тем, что семена тыквы богаты клетчаткой - питательным веществом, которое помогает замедлить усвоение сахара вашим организмом.

По этой причине клетчатка в семенах тыквы может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что может быть особенно полезно для людей с диабетом. Важно контролировать уровень сахара в крови, потому что со временем высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению нервов, органов и кровеносных сосудов.

Семена тыквы также богаты магнием, который снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом.

4. Тыквенные семечки могут улучшить качество спермы

Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, как семена тыквы влияют на сперму, но в нескольких исследованиях на животных было показано, что семена улучшают качество спермы за счет уменьшения количества поврежденных или аномальных сперматозоидов. Семена тыквы были особенно полезны для восстановления качества спермы у животных, которые прошли химиотерапию или повредили яички.

Семена тыквы могут улучшить качество спермы отчасти из-за высокого содержания в них цинка. Цинк помогает сбалансировать уровень тестостерона, который важен для создания высококачественной спермы. Исследования показывают, что у людей с низким уровнем цинка может быть меньше тестостерона и больше аномалий в сперме.

5. Тыквенные семечки улучшают сон

Чтобы сон был более спокойным, можно съесть на ночь горсть тыквенных семечек.

В семенах тыквы много L-триптофана, аминокислоты, которая способствует сну. Это связано с тем, что триптофан помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин, два нейрохимических вещества, которые помогают регулировать цикл сна.

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