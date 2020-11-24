Убийца 99% коронавируса за 50 секунд: ученые придумали уникальный спрей

Новость является долгожданным событием. / Фото Reuters

У глобальной пандемии коронавируса теперь есть дата окончания благодаря триумвирату вакцин, которые доказали свою высокую эффективность.

Как пишет Express.co.uk, согласно имеющимся данным, последней из них является оксфордская вакцина, которая обеспечивает до 90% эффективности (разрешенная доза). Обнадеживающие новости последовали за вакцинами Pfizer и Moderna, которые показали 95-процентную защиту. Теперь сложнейшей задачей является распределение, которое будет неравномерным и столкнется с огромными логистическими трудностями.

И пока в мире не будет проведена эффективная вакцинация, необходимо принять альтернативные меры для минимизации рисков, связанных с COVID-19 - заболеванием, вызванным новейшим коронавирусом.

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Вот почему новость о спрее для носа, который уничтожает до 99 процентов коронавируса и снижает риск заражения, является долгожданным событием.

В лабораторных исследованиях было показано, что назальный спрей Таффикс уничтожает 99 процентов вируса.

Эти испытания, проведенные профессором Барбарой Манн из факультета инфекционных заболеваний и международного здравоохранения университета, показали, что Таффикс убил 99,99% живых вирусов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19.

Более того, реальный опрос пользователей, связанный с событием суперраспространения, показал, что спрей снижает риск заражения COVID-19 на 78 процентов.

По словам исследователей, состав Таффикс начинает действовать в течение 50 секунд, а каждое нанесение обеспечивает пятичасовую защиту.

По их словам, назальный спрей не вызывает заложенности носа, а защитный гель настолько ненавязчив, что в его состав был добавлен ментол, чтобы пользователи знали, что отмеренная доза была распределена, и защита уже "на месте".

Доктор Далия Мегидо, соучредитель и главный исполнительный директор Nasus Pharma, израильской биофармацевтической компании, разработавшей спрей, подчеркивает: "Таффикс не заменяет маски, это дополнительный уровень защиты. Маски явно помогают предотвратить инфекции, но они не обеспечивают 100-процентной защиты. Таффикс обеспечивает дополнительный уровень защиты, который особенно полезен в условиях повышенного риска, таких как общественный транспорт, магазины и школы - практически любое закрытое пространство".

Как это работает?

Таффикс использует гипромеллозу, известную как гидроксипропилметилцеллюлоза, или HPMC - гелеобразующий порошок, который содержится в противоаллергенных назальных спреях и продуктах, предназначенных для борьбы с простудой и ее устранения.

Продукт был разработан для улучшения существующих составов за счет уменьшения размера частиц. В существующих продуктах размер частиц составляет от 0,2 до 400 мкм, а средний размер частиц составляет 72,6 мкм.

Для сравнения, частицы в Таффикс имеют размер всего от 10 до 100 микрон, а их средний размер составляет 19,1 микрон.

Исследователи отмечают, что форма частиц, встречающихся в коммерческих продуктах HPMC, также может сильно отличаться, что создает зазоры и слабые места в гелевом покрытии.

Для сравнения, частицы в Таффикс имеют равномерно сферическую форму, что делает их более эффективными в предотвращении попадания вирусов и других мелких частиц на носовые мембраны.

Комментируя полученные данные, врач-терапевт Гилл Дженкинс сказал: "pH носовой полости обычно составляет около 6,8, что практически нейтрально по шкале от кислотности до щелочности. К сожалению, это идеальная среда для роста вирусов. Исследования показывают, что никакие респираторные вирусы, включая коронавирусы, не могут выжить при pH 3,5 (который является слегка кислым) или ниже, не повреждая клетки слизистой оболочки носа".

Другие советы по снижению риска заражения и передачи

Также обязательно остерегайтесь предупреждающих признаков болезни и самоизолируйтесь, если вы их заметили.

По данным NHS, основными признаками являются:

Высокая температура

Новый непрерывный кашель - это означает сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля за 24 часа (если у вас обычно кашель, он может быть хуже, чем обычно)

Утрата или изменение обоняния или вкуса.

Если вы заметили, что ничего не чувствуете по запаху или вкусу, или запах или вкус вещей отличаются от нормального.