Ученые доказали необычное влияние кофе на организм/ УНИАН

Есть определенное количество ученых, которые утверждают, что кофе несет в себе для тела пользы намного больше, чем вреда.

В этот раз очередной миф о кофе развенчали исследователи из Катанийского университета (Италия), сообщает портал Ivona. Они провели метаанализ 127 исследований из разных стран мира и использовали метод выборки – сведя все полученные данные в один массив.

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Выяснилось, что:

Кофе снижает риск распространения многих раковых заболеваний, включая рак груди, рак прямой кишки, рак матки и предстательной железы в среднем на 2-20%;

Кофе снижает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний на 5%;

Кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона на 30%.

Кроме того, кофе является источником антиоксидантов, молекулы которых сражаются со свободными радикалами (процесс, отвечающий за старение тела). Кофе также помогает восстановить ДНК и предотвращает образование раковых клеток. Исследователи отметили, что кофе, в том числе, успокаивает тело и дает человеку силы справиться со стрессами.

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