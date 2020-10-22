Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом / nastol.com.ua

Группа ученых из Университета Кюсю (Япония) доказала пользу употребления зеленого чая и кофе для людей с диабетом.

О результатах исследования сообщает специализированный портал Scitechdaily. Японские ученые выяснили ‒ ежедневное обильное употребление этих напитков снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63%.

По данным экспертов, зеленый чай и кофе были крайне полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, которые в них содержатся.

В исследовании участвовали 4923 японцев — 2790 мужчин и 2133 женщины. Средний возраст добровольцев составлял 66 лет. У всех участников диагноз диабет второго типа был поставлен минимум пять лет назад. В результате ученые выяснили ‒ постоянное употребление минимум четырех чашек зеленого чая, а также двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63%.

Кроме того, эксперты объяснили ‒ в зеленом чае содержатся несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений (фенолы, теанин, кофеин). В кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы.

"Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект", — заявили ученые.

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