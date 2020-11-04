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Ученые нашли новое влияние видеоигр на ум человека

4 ноября 2020, 02:47

Исследователи установили новую связь между видеоиграми и мозгом человека.

Видеоигры
Ученые нашли новое влияние видеоигр на ум человека / Pixabay

Испанские ученые утверждают ‒ если человек играет в видеоигры с детства, то с возрастом он серьезно разовьет свои когнитивно-умственные способности.

Об этом сообщает портал Mymodernmet. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели исследование с участием 27 человек в возрасте до 40 лет.

Оказалось, что некоторые из добровольцев с детства любили видеоигры, а у других игровой опыт отсутствовал совсем. Сначала у всех проверили когнитивные навыки, а затем каждый участник эксперимента несколько недель играл в Super Mario 64.

Первый этап продолжался десять суток. К некоторым ученые применили транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) ‒ для того, чтобы таким образом повысить когнитивные функции. Еще через суток волонтеров протестировали повторно. А еще через пятнадцать дней провели финальные тесты.

Исследователи рассчитывали на улучшение когнитивных функций у участников, получавших ТМС. Но процедура не оказала заметного воздействия. А вот опыт видеоигр показал — те, кто с детства любил играть, еще при начальном тестировании показали лучшие результаты. После первых десяти дней участники без геймерского опыта практически уравняли когнитивные показатели с теми, у кого этот опыт был.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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