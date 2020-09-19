Ученые нашли новое жуткое последствие для тела от курения / УНИАН

Масштабное исследование с участием более 32 тысяч мужчин показало, что курение табака может привести к особому виду кровоизлиянию в мозг – субарахноидальному.

Об этом сообщается в специализированном издании Stroke.

Исследование осуществляли ученые из Хельсинкского университета (Финляндия). Они проанализировали данные о более чем 16 тысячах пар финских однополых близнецов. Все эти люди родились до 1958 года, а сведения о них собирались на протяжении сорока двух лет.

Данные касались, в том числе, уровня образования, курения, уровня физической активности, индекса массы тела, уровня потребления алкоголя, наличия гипертонии. За время наблюдений 120 человек скончались от последствий субарахноидального кровоизлияния.

Анализ собранной информации о случаях, когда только один из близнецов скончался от такого инсульта (такая ситуация произошла в 58 парах), показал, что основным фактором риска является именно курение.

Результаты исследования позволяют с уверенностью утверждать ‒ между курением и САК существует прямая причинно-следственная связь.

Читайте такжеСпециалисты назвали тренировку, которая может вызвать инсульт

Коронавирус курение – ранее Главред сообщал: