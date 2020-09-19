Ученые нашли новое жуткое последствие для тела от курения

Исследователи продолжают находить все новый и новый вред для организма от курения.
Масштабное исследование с участием более 32 тысяч мужчин показало, что курение табака может привести к особому виду кровоизлиянию в мозг – субарахноидальному.
Об этом сообщается в специализированном издании Stroke.
Исследование осуществляли ученые из Хельсинкского университета (Финляндия). Они проанализировали данные о более чем 16 тысячах пар финских однополых близнецов. Все эти люди родились до 1958 года, а сведения о них собирались на протяжении сорока двух лет.
Данные касались, в том числе, уровня образования, курения, уровня физической активности, индекса массы тела, уровня потребления алкоголя, наличия гипертонии. За время наблюдений 120 человек скончались от последствий субарахноидального кровоизлияния.
Анализ собранной информации о случаях, когда только один из близнецов скончался от такого инсульта (такая ситуация произошла в 58 парах), показал, что основным фактором риска является именно курение.
Результаты исследования позволяют с уверенностью утверждать ‒ между курением и САК существует прямая причинно-следственная связь.
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